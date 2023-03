"Reportages découverte" : Disparition du Docteur Godard, épisode 3, dimanche 19 mars 2023 sur TF1

Dimanche 19 mars 2023 à 13:40 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir dans "Reportages découverte" le 3ème épisode de « Docteur Godard - l’homme qui voulait tout quitter » une série documentaire réalisée par Eric Lemasson.

C’est l’un des faits divers les plus mystérieux de ces trente dernières années. En septembre 1999, un médecin de Caen disparaît en mer avec ses enfants. Des traces du sang de son épouse sont découvertes à leur domicile. La disparition du docteur Yves Godard va faire la une de l’actualité pendant de nombreuses années. Ou est-il ? A-t-il tué sa femme, a-t-il assassiné ses propres enfants ? Pourquoi n’a-t-on jamais retrouvé le voilier ? La version communément admise est que le docteur Godard a disparu en mer et tué femme et enfants. Après quinze ans d’errements, la justice renonce à résoudre cette énigme, aucune vérité officielle ne se fait jour.

Mais s’agit-il vraiment d’un simple drame familial, ou bien peut-on relier cette énigme judicaire à un autre crime impuni, l’assassinat du leader d’un sulfureux syndicat poujadiste et affairiste, le CDCA, à Montpellier, en 2001 ?

S’appuyant sur le livre d’Éric Lemasson "L’assassinat du docteur Godard", la série éclaire cette affaire d’un jour nouveau, à l’aide de témoignages forts et inédits de proches de la famille disparue ou d’enquêteurs ayant consacré de nombreuses années d’investigation à cette énigme. L’histoire démarre en Normandie, s’installe en Bretagne, se déploie dans le Languedoc. Elle se prolonge à l’étranger, ses ramifications vertigineuses nous emmenant jusqu’au Brésil en passant par l’île portugaise de Madère, le Luxembourg, l’ile de Man et les iles Hébrides au tout Nord de l’Écosse.

Épisode 3 La tempête



Dans ce troisième épisode… un nouveau rebondissement dans l’enquête : une deuxième lettre anonyme du "corbeau bienveillant" alerte les gendarmes sur la présence du docteur Godard tout au Nord de l’Écosse, sur les îles Hébrides. "Sauvez Marius et Camille", alerte la lettre.

Les enquêteurs français, aidés des policiers écossais recensent sur place plusieurs témoignages de la présence du fuyard sur l’île écossaise de Lewis. "Nous avions d’excellents témoignages, nous souhaitions tout faire pour aider les gendarmes français, la vie des enfants était en jeu", raconte aujourd’hui un policier écossais, le détective Murray.

Expédiés en toute hâte sur place, les enquêteurs français sont tout proches d’intercepter le docteur Godard. Catastrophe : c’est à ce moment que survient un improbable imbroglio diplomatico-judiciaire qui stoppe net les gendarmes, confinés dans un hôtel, les empêchant in extremis d’interpeller le docteur Godard. "On était à quelques dizaines de mètres de lui, on aurait pu l’arrêter et aujourd’hui on ne parlerait plus de cette histoire", se lamente aujourd’hui le major Aubry, enquêteur alors dépêché sur place. Ce fiasco judicaire ne sera jamais ébruité. Le juge d’instruction de Saint-Malo n’avait visiblement pas expédié une commission rogatoire internationale en bonne et due forme.

Toutefois, la piste du docteur Godard rebondit ailleurs, plein sud, avec la mise au jour d’un possible compte bancaire secret sur l’île portugaise de Madère, au large du Maroc. Décidés à faire le point sur ce compte offshore et sur l’engagement du docteur Godard au CDCA, le mouvement antisystème qui avait organisé l’insolvabilité du médecin, les enquêteurs bretons se rendent à Montpellier interroger Christian Poucet, le chef de file des petits commerçants en colère. Ils mettent alors les pieds dans un univers affairiste, quasi mafieux, qui achève de les convaincre de l’implication des réseaux du CDCA dans le parcours du docteur Godard.

"Poucet nous a alors donné le minimum, mais on a surtout compris que les partenaires portugais du CDCA ne voulaient surtout pas qu’on mette les pieds à Madère", explique l’enquêteur. L’épisode s’achève par un rebondissement macabre, la découverte du crâne de la petite Camille, fille du docteur Godard, qu’un pêcheur remonte dans ses filets au large de la Bretagne. Voilà qui semble sonner le glas de cette enquête sans fin.

"Dès lors que la famille a eu la certitude que la fille d’Yves Godard était morte, il n’y avait plus beaucoup d’espoir, la fuite à l’étranger de Godard semblait une fausse piste", se désole Jean de Mézerac, avocat de la famille de l’épouse d’Yves Godard.

Cependant, l’enquête, qui durera dix ans, était loin d’être terminée. Un fait nouveau allait bientôt intriguer les enquêteurs : l’assassinat de Christian Poucet, leader du CDCA, en janvier 2001. Une autre enquête débuterait alors, une enquête "jumelle" sur cette autre mort impunie, développée dans l’épisode suivant de cette série sur l’étrange et énigmatique disparition du docteur Godard et de sa famille.