"13h15 le dimanche" : « Camille Claudel, artiste maudite » ce 19 mars 2023 sur France 2

Ce 19 mars 2023, Laurent Delahousse vous proposera de découvrir dans “13h15, le dimanche” sur France 2, « Camille Claudel, artiste maudite », une série en 4 épisodes signée Pauline Dordilly, Henri Desaunay et Anthony Santoro.

Talent adulé par la critique, passion et chagrin d'amour, internement psychiatrique, misère noire... "13h15 le dimanche" revient sur le parcours mouvementé de l'artiste Camille Claudel.

Sœur aînée de l'écrivain Paul Claudel, Camille a connu, en tant que femme et en tant qu'artiste, un destin hors du commun. De son vivant, la jeune sculptrice a été admirée, exposée, et son talent a été reconnu par la critique. "13h15 le dimanche" se penche sur l’histoire tourmentée de cette artiste de génie dans une série inédite en quatre épisodes.

Auguste Rodin, considéré comme l'un des plus grands sculpteurs de son temps, a été subjugué par sa force créatrice. Il en a fait son élève, sa muse, puis son amante. Pourtant, elle a connu un destin tragique : pendant trente ans, elle a été enfermée dans un asile. Elle y est morte en 1943, dans l’indifférence générale, oubliée de tous, comme son œuvre. Trop souvent résumée à ses amours tumultueux avec Auguste Rodin, quelle a vraiment été la vie de Camille Claudel ?

Épisode 1 & 2

A 20 ans, tout semble sourire à Camille Claudel. Elle est amoureuse d’Auguste Rodin, quant à lui âgé de 42 ans. Elle vit de son art, trouve son style et commence à s’affranchir : elle ne veut plus être considérée comme la simple élève, même talentueuse, du célèbre Rodin.

Mais peu à peu, leur passion s’émousse, d’autant que Rodin ne veut pas quitter Rose, sa compagne officielle. A partir de l'année 1893, Camille Claudel s'éloigne de son mentor, et rompt définitivement en 1898. Sa vie va alors basculer.

Épisode 3 & 4

Depuis sa rupture avec Rodin, Camille Claudel vit recluse, seule, dans la misère. Elle se tourmente en pensant que Rodin en veut à son art, qu’il veut l’empoisonner. Sa santé mentale se dégrade. A la demande de sa mère et de son frère Paul, elle est internée en 1913, et ne sortira plus jamais de l'asile psychiatrique. Ses sculptures sont alors disséminées aux quatre coins de la France, dans des musées, voire entreposées dans des caves ou chez des particuliers. Aujourd’hui, c’est grâce à l’intérêt et la ténacité d’une petite-nièce de l’artiste, Reine-Marie Paris, que Camille Claudel est sortie de l’oubli.

L’histoire d’amour passionnelle entre Camille Claudel et Auguste Rodin a défrayé la chronique, de leur vivant et même ensuite. De cette relation tumultueuse, certains ont même écrit que seraient nés deux enfants, une déclaration impossible à vérifier. Tout a été dit sur Camille Claudel. Celle qui a aimé Rodin, mais qui ne voulait pas vivre dans son ombre, a aujourd’hui repris toute sa place dans l’histoire de l’art.