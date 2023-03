Samedi 25 mars 2023 à 13:40 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir dans "Reportages découverte" « Gastronomie : Français et champions du Monde » réalisé par Anastasia Sampsidis.

Les concours de cuisine ne sont plus l’apanage des grands chefs. Aujourd’hui quasiment tous les métiers ont leurs championnats mondiaux. "Reportages découverte" a suivi des artisans habitués à travailler dans l’ombre qui vont aller se battre parfois jusqu’à l’autre bout du monde pour révéler leur talent et hisser la France en haut du podium. Pour remporter ces titres tant convoités, ils vont travailler sans relâche pendant des mois pour atteindre l’excellence.

Chez Caroline Maya, la pizza est une affaire de famille. Près de Lyon, elle a repris la pizzeria tenue par son père et ses grands-parents avant elle. Mais il n’y a pas que l’amour de la pizza qui coule dans ses veines, il y a aussi, une passion ardente pour la compétition « Je suis quelqu’un qui a besoin de bouger tout le temps. Je n’aime pas la routine, je suis en mouvement constant, et la compétition : j’adore ça ! ». Caroline vient tout juste de remporter le titre de championne de France de pizza et s’apprête à concourir dans une toute autre arène, celle des meilleurs pizzaïoli du monde à Parme, en Italie. « Je dois m’attendre à rien ici, si on s’attend à quelque chose on va être déçu parce qu’on est énormément de concurrents ». Une aventure remplie de doutes, de sacrifices et de travail acharné qu’elle vivra aux côtés de son père, ancien champion : « Je ne fais pas de championnat sans lui parce que je continue son histoire. C’est mon pilier dans la vie et c’est mon pilier dans le métier ».

Le sushi aussi a sa coupe du monde à Tokyo, au Japon. Éric Ticana, chef sushi, a la lourde mission de composer une équipe pour défendre le drapeau tricolore. « Pour nous c’est nos « Bocuse d’or » d’aller au Japon pour essayer de gagner le concours ». C’est lors du championnat de France de sushi qu’il doit déceler ces perles rares. Parmi les sélectionnés, il y aura Jérémie et Alexis. Tous deux représenteront donc la France dans le temple du sushi : « Soit on se contente de faire de bons sushis chez nous soit on se met en danger et on vient au pays du sushi ». Pour espérer remporter le titre de champion du monde, il faudra maîtriser à la perfection les règles ancestrales de l’art du sushi tout en laissant libre court à sa créativité. Mais la concurrence, venue des quatre coins du monde sera particulièrement relevée.

Pour les bouchers Français, le championnat mondial se tiendra en Californie, aux États-Unis, face à 12 autres nations. Pour Joël, le capitaine, c’est avant tout l’image de la boucherie française qui est en jeu : « On nous considère comme les bijoutiers de la viande, donc il faut montrer cette image au monde entier et être à la hauteur ». Ce niveau d’excellence s’atteint au prix de nombreux sacrifices, comme le rappelle Stéphanie, la seule femme de l’équipe : « La vie privée est mise entre parenthèses. Le soir, même si on est fatigués, il faut établir des recettes, le dimanche, on ne peut pas être en famille, il faut monter à Paris pour s’entraîner. C’est un investissement mais qui en vaut la chandelle. ». Tout en alliant rapidité et précision, ils devront composer un buffet gargantuesque de 300 plats en seulement 3h30 de temps.

Tous ces artisans du goût Français sont passionnés, doués et prêts à tout. Mais feront-ils le poids à l’échelle mondiale ?