La comédienne Marion Game, qui incarnait le personnage d'Huguette dans la série "Scènes de ménages" depuis 2009 sur M6, est décédée ce vendredi 13 mars 2023.

"C’est avec une immense émotion et beaucoup de tristesse que nous apprenons la disparition de Marion Game" fait savoir ce matin M6 dans un communiqué de presse.

Encore très récemment citée parmi les comédiennes de télévision préférée des Français, Marion Game était l'interprète d'Huguette aux côtés de Gérard Hernandez (Raymond) dans "Scène de ménages" depuis le lancement de la série en novembre 2009. Elle avait grandement participé au succès de la série et conquis le coeur des téléspctateurs par son immense talent et son humour souligne le communiqué d'M6.

M6 salue la mémoire d'une grande comédienne populaire et partage le chagrin et la peine de ses enfants, de ses petits enfants, de Gérard Hernandez, des comédiens et de la production de "Scènes de ménages" et de ses proches.