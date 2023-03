M6 rend hommage à Marion Game ce vendredi 24 mars 2023 à 20:30

Suite au décès de la comédienne Marion Game, M6 annonce qu'un hommage lui sera rendu ce vendredi 24 mars 2023 à 20:30.

La quotidienne de "Scènes de ménages" diffusée ce vendredi 24 mars à 20:30 rendra hommage à Marion Game en diffusant des sketches iconiques de Huguette et Raymond...

Ce sera notamment l’occasion de voir Huguette participer au concours de la Meilleure mamie de France ! Mais aussi de nous replonger dans le quotidien de nos grincheux préférés.

Dans un communiqué publié ce matin, M6 salue la mémoire d'une grande comédienne populaire et partage le chagrin et la peine de ses enfants, de ses petits enfants, de Gérard Hernandez, des comédiens et de la production de "Scènes de ménages" et de ses proches.