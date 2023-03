"20h30 le samedi" du 25 mars 2023 sur France 2 : « Des chagrins à succès »

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse ce 25 mars 2023 sur France 2 dans la continuité du JT de 20H, « Des chagrins à succès ».

Ce nouveau numéro de la saison du magazine "20h30 le samedi" raconte comment les chagrins peuvent parfois inspirer de grandes œuvres.

Le jour où > Les chagrins de Françoise Hardy et Michel Berger composent un tube

Au début des années 1970, le compositeur Michel Berger traverse un profond chagrin d’amour, avec le départ inexpliqué de sa complice Véronique Sanson.

De son côté, Françoise Hardy est amoureuse de Jacques Dutronc, mais ce dernier fait les quatre cents coups et ne partage pas forcément la même vision du couple. Leurs deux chagrins vont donner lieu à une rencontre artistique en 1973, pour créer une chanson d’amour universelle.

Le titre Message personnel reste, cinquante ans plus tard, d’une modernité incroyable… parce qu’il est sincère.

Actu > Faut-il souffrir pour être un artiste ?

Il y a cet adage inspiré de Léon Tolstoï dans Anna Karénine : "Les gens heureux n’ont pas d’histoire". Mais un artiste doit-il forcément souffrir pour trouver l’inspiration ? Les romantiques comme Vincent Van Gogh, le peintre à l’oreille coupée, ou le poète Charles Baudelaire l’affirment haut et fort. Plus récemment, la chanteuse Amy Winehouse a très bien chanté ses malheurs et ses addictions…

D’où vient ce mythe si profondément ancré dans notre imaginaire que le bonheur ne fait pas recette ? L’écrivain Frédéric Beigbeder et le philosophe Charles Pépin nous aident à y voir plus clair.

Bonus > Les amoureux de Françoise Hardy

Françoise Hardy est le visage d’une certaine mélancolie, mais aussi de l’élégance. Dans les années 1960, son spleen a subjugué les rockeurs rebelles. Mike Jagger, Bob Dylan ou David Bowie ne l’avaient vue qu’en photo, mais ils en étaient tous fous amoureux.