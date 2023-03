"Reportages découverte" « Histoires de bricoleurs : Galères et défis », épisode 1, dimanche 2 avril 2023 sur TF1

Dimanche 2 avril 2023 à 13:40 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de découvrir dans "Reportages découverte" le 1er épisode de « Histoires de bricoleurs : Galères et défis » une série documentaire réalisée par Guillaume Barthélémy et Sophie Rabillet.

Les Français ont le bricolage dans la peau. Et plus encore, depuis la crise sanitaire. En l’espace de quelques mois, la moitié de l’hexagone a repris sa caisse à outils pour le plaisir ou par souci d’économies. Alors que le marché du bricolage n’augmentait que d’1 à 2% par an ces dix dernières années, en 2021, il a fait un bond de 11,6%, pour atteindre un chiffre d’affaires de 34 milliards d’euros. Mais ne s’improvise pas bricoleur qui veut.

Pendant près d’un an, les équipes de "Reportages découvert" ont suivi, un peu partout en France, les péripéties de ces bricoleuses et bricoleurs, novices ou chevronnés, qui n’ont pas toujours mesuré l’ampleur de leurs projets.

Épisode 1

A 29 ans, Charley et Charlotte ont acheté une maison pour 110 000 euros. Et pour faire des économies ils se sont lancés sans hésiter dans la rénovation...un chantier titanesque. Ils vont devoir tout refaire avec un budget serré. Détruire des murs, déblayer le terrain, couler des chappes, isoler la toiture, du gros œuvre à l’aménagement intérieur, rien ne sera épargné au jeune couple qui va se laisser déborder par son enthousiasme. « On avait prévu de garder beaucoup de pièces dans l’état, mais le problème quand on rénove soi-même une maison, c’est qu’on a envie de faire les choses bien, alors on a tendance à tout refaire ». Apprendre sur le tas à gérer un tel chantier, va mettre leur nerf à vif.

Les femmes s’intéressent de plus en plus au bricolage. Les grandes enseignes spécialisées l’on bien compris. Certaines organisent même des mini-stages pour apprendre à poser du carrelage, du parquet et bien d’autres travaux d’aménagement de votre maison. Une aubaine pour Camille, 31 ans. Avec son compagnon, elle vient d’acheter une maison à rénover pour 227 000 euros, près de Limoges. Mais quelques mois plus tard…le couple se sépare. Pour ne pas perdre trop d’argent, Camille à décider de faire elle-même certains travaux. La jeune femme pleine de bonne volonté arrivera-t-elle à poser du parquet pour la première fois de sa vie ?

Camille va participer à un stage pratique dans un magasin spécialisé : « Avec ce stage, j’apprends en seulement quelques heures à poser un parquet en stratifié. Aujourd’hui, avec ces stages, bricoler est à la portée de tous et toutes. Cela devient même un jeu d’enfant ». Mais, seule face à son chantier, Camille va très vite se rendre compte que les choses ne sont pas aussi simples qu’il n’y parait.

Dans les Ardennes, coté Belge, Fabrice et Caroline ont décidé de monter eux-mêmes leur maison de 270 m2, à la façon d’un jeu de Lego. Le principe est simple, il suffit de poser les blocs les uns sur les autres pour construire la structure. Mais ce qui semble être un jeu d’enfant, va se transformer en casse-tête. Ils vont apprendre à leurs dépens qu’il ne faut jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué : « Cela paraît facile au début, mais on peut vite se tromper ». Dans l’euphorie de ce début de chantier, ces novices du bâtiment ont négligé un léger détail, lire attentivement le mode d’emploi. Heureusement, Caroline va endosser le costume de chef de chantier et prendre les choses en mains. Il y a urgence, on annonce des orages, une catastrophe pour leur maison en bois !

Mélanie, 40 ans, est pompier professionnelle à Caen. Elle est aussi baroudeuse dans l’âme. Pour découvrir de nouvelles contrées, elle a choisi une solution à la mode, celle du VAN. Avec son salaire, impossible de s’offrir un véhicule neuf. Alors Mélanie s’est lancée dans l’aménagement d’un utilitaire. Faire l’isolation, monter le lambris, construire les meubles, réaliser l’électricité et la plomberie, tout est à faire, en seulement quelques mois. Mélanie va apprendre le bricolage sur le tas. Seulement voilà, question bricolage, cette jeune maman est un brin maladroite : « J’utilise des machines-outils pour la première fois de ma vie. Si je me goure, je peux très vite finir à l’hôpital ! ». Parviendra-t-elle à terminer son van à temps pour prendre la route cet été avec sa fille ?

Enfin, en Touraine, Albert, 71 ans, instituteur à la retraite, est bricoleur dans l’âme. Carrelage, maçonnerie, mécanique, menuiserie, électricité, ...Albert sait tout faire. Mais il a un projet qui l’anime depuis 46 ans. Remettre en état un ancien chalutier de 1952 : « le bien aimé ». A l’intérieur, Albert a tout refait : électricité, meuble, tuyauterie, moteur, pont, accastillage. Il pourrait bien parvenir à le mettre à l’eau cette année. « Cela fait plus de 40 ans que j’attends ce moment, mais il me reste encore un peu de travail de finition ». Il va confectionner tout seul le treuil de son ancre. Mais ce roi du bricolage est sans cesse interrompu par son entourage. A ce rythme, Albert arrivera-t-il à hisser les voiles ?