Le "19-21" : Nouvel access d'ARTE dédié à l'actualité à partir du 11 avril 2023

Le 11 avril 2023, ARTE renfond son access : du lundi au vendredi, de 19:00 à 21:00, la chaîne donne des clés pour comprendre les grands enjeux du monde et analyser le flux des événements.

Avec Jean-Mathieu Pernin en passeur, deux heures pour cinq rendez-vous d’information, de magazine et de reportage : Regards, Le dessous des images, qui arrive à l’antenne, ARTE Info, 28 minutes et Le dessous des cartes - L’essentiel.

Donner du sens, contextualiser, apporter de la nuance dans un monde où les faits se télescopent : c’est la raison d’être d’ARTE et sa réponse à la fatigue informationnelle. C’est pourquoi, dès le 11 avril, la chaîne lance "19-21", une plage quotidienne de deux heures dédiées au reportage, à la géopolitique, à l’analyse et au débat.

Le "19-21"

19:00 Regards pratique l’art du reportage pour raconter le continent européen dans sa diversité.

19:45 ARTE Journal, JT conçu par la rédaction franco-allemande de la chaîne, avec le prisme européen et culturel d’ARTE. Présenté en alternance par Marie Labory, Meline Freda, Damien.

20:05 28 minutes : Entourée de journalistes et chroniqueurs, Élisabeth Quin anime le rendez-vous qui se donne le temps de la réflexion et du débat sur les événements du moment.

20:50 Émilie Aubry, avec Le dessous des cartes - L’essentiel met un coup de projecteur géopolitique et cartographié sur le fait international du jour en 3mn.