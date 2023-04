"Grands Reportages" : « Amour toujours… » dimanche 9 avril 2023 sur TF1 (vidéo)

Dimanche 9 avril 2023 à 14:50 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir ou de revoir dans "Grands Reportages" « Amour toujours… » réalisé par Caroline Diebold.

Par amour, nous sommes, paraît-il, capables de tout ! Changer de vie, traverser les océans ou vaincre nos peurs pour partager la vie de l’être aimé. Autant de décisions un peu folles guidées par Cupidon et souvent prises sur un coup de tête.

Pendant deux ans, les équipes de "Grands Reportages" ont suivi trois amoureuses prêtes à prendre tous les risques pour vivre une aventure à deux. Ont-elles fait le bon choix ?

Après avoir rencontré Samuel lors de vacances à Cuba, Noémie, Toulousaine de 25 ans, a pris une folle décision : partir vivre avec son bien-aimé, guide à cheval dans la magnifique région des plantations de tabac, à Viñales ! Plus qu’un amour de vacances, Samuel est devenu l’homme pour qui Noémie est prête à tout plaquer : la France, son métier, sa famille. « Quand je dis que ça fait aussi peu de temps que je suis avec mon copain, ça surprend. Les gens me demandent comment je fais au quotidien pour me passer de tout le confort auquel j’ai été habituée pendant 25 ans. » La romance franco-cubaine de Noémie et Samuel va-t-elle résister au choc des cultures et à la crise du Covid ? Leur amour sera-t-il assez fort pour surmonter les frontières et tous les obstacles ?

Aurélie, 37 ans a toujours voulu être gendarme, comme son père ! Et pourtant, après 19 ans de bons et loyaux services, elle a décidé de troquer l’uniforme pour ouvrir un restaurant sur la côte normande, en pleine pandémie. Un changement de vie soudain et complètement fou qu’elle fait par amour pour Charles, son prince charmant, déjà patron d’une brasserie depuis une vingtaine d’années et qu’elle a rencontré il y a seulement 4 mois. Ensemble, ils se donnent six mois pour terminer les travaux et ouvrir leur restaurant. Mais rien ne va se passer comme prévu : « Aucun regret mais c’est énorme ! On a l’esprit overbooké, on est tout le temps en train de penser à tout, les journées de 24 heures sont trop courtes ». L’ancienne gendarmette va-t-elle se plaire dans sa nouvelle vie ?

Après 25 ans de mariage et tout autant d’étés à la plage avec leurs trois enfants, Karine, 48 ans veut prouver à son mari Philippe que son amour atteint toujours des sommets. En pleine crise du Covid, lui a décidé qu’il ne fallait plus perdre de temps pour réaliser ses rêves, à commencer par un trek d’une semaine autour du Mont-Blanc. « Qui m’aime me suive ! » a-t-il lancé à Karine son épouse, pas très sportive, qui a décidé de forcer sa nature pour partager ce moment avec l’homme de sa vie, quelque peu surpris : « Elle n’arrive pas à monter sur un escabeau alors ce n’est pas gagné ! » Peu endurante et sujette au vertige, Karine angoisse, d’autant qu’un grave accident va venir tout remettre en cause à quelques semaines du grand départ…