"Télématin" mardi 11 avril 2023 : Les invités de Julia Vignali & Thomas Sotto sur France 2

Voici les invités qui seront reçus par Julia Vignali et Thomas Sotto mardi 11 avril 2023 dans “Télématin”, diffusé à partir de 06:30 en direct sur France 2.

Les invités reçus dans "Télématin" mardi 11 avril 2023 :

07:15 Thomas Sotto et Julia Vignali recevront Jean-Philippe Derosier, professeur de droit public à l’Université de Lille

07:40 Les 4 vérités : Thomas Sotto recevra Xavier Bertrand, président de la région des Hauts de France.

08:15 Julia Vignali recevra Anna Benjamin, journaliste et auteure.

09:00 Thomas Sotto et Julia Vignali recevront François Damiens.