"13h15 le samedi" du 15 avril 2023 : Rachid Santaki, « Monsieur Dictée » sur France 2

Au sommaire de "13h15, le samedi" du 15 avril 2023 présenté par Laurent Delahousse sur France 2, « Monsieur Dictée » un portrait réalisé par Pierre Millet-Bellando, Matthias Garnier, Jérôme Mars et Oktay Sengul.

"13h15 le samedi" rencontre Rachid Santaki, qui organise des dictées géantes dans les quartiers de France, pour partager sa passion des mots.

Retour à l'école avec le portrait d'un homme qui affectionne particulièrement un exercice connu de tous les élèves : la dictée.

Rachid Santaki a décidé de faire de ce moment, parfois traumatisant, un instant de plaisir et de convivialité. Originaire de Seine-Saint-Denis, il est organisateur de "dictées géantes", dans des lieux publics, sans note ni sanction.

Un succès et une revanche pour celui qui se décrit comme un "symbole de l’échec scolaire", lui qui a redoublé plusieurs fois et a quitté l’école avant le bac. En 2013, parce qu’il aime les mots, dit-il, il a participé à une dictée à Clichy-sous-Bois. L’expérience l’a interpellé : il a alors lancé une dictée itinérante dans plusieurs banlieues de France, pour que les mots et leurs auteurs résonnent au cœur des grands ensembles.

Pendant quelques semaines, le magazine "13h15 le samedi" a pu suivre Rachid Santaki dans la conception de l'une de ces dictées géantes, dans un grand théâtre à Evreux, en Normandie.