"Grands Reportages" : « Arnaques et vols d'identité » dimanche 16 avril 2023 sur TF1 - Vidéo

Être destitué de son nom, c’est être mis au ban de la société. Cette violence inouïe est de plus en plus fréquente. Chaque année, 33 000 Français seraient victimes d’usurpation d’identité.

L’essor des démarches en ligne induit une hausse de ce type d’escroqueries. Un document d’identité intercepté, un peu d’habileté sur un logiciel de retouches : se faire passer pour un autre est d’une facilité déconcertante. Les victimes sont de toutes origines, âges ou classes sociales… L’injustice de se faire voler son nom peut survenir dans la vie de n’importe lequel d’entre nous, jusqu’au plus niveau de l’État… et les conséquences peuvent être désastreuses.

« Si ça m’est arrivé, ça peut arriver à tout le monde et c’est vite la descente aux enfers » déclare Julien. Quatre crédits à la consommation ont été souscrits au nom de ce jeune infirmier pour un total de 35 000 euros. Depuis un an, sa vie est un combat : « J’étais en projet d’achat immobilier, donc ça bloque tous mes moyens de paiement. Il n’est absolument plus question de contracter un crédit, tout m’est refusé à cause de ces emprunts contractés en mon nom par un escroc. » Julien se retrouve, malgré lui, au cœur d’un réseau très organisé qui fait chaque jour de nouvelles victimes.

Dominique, lui, a perdu son permis de conduire, à cause d’un usurpateur qui a roulé sous son identité en multipliant les infractions. Depuis cinq ans, l’ancien mécanicien sombre : « Juste au moment de partir à la retraite, c’est un coup dur. Je n’ai plus aucune autonomie. »

Il y a aussi le cas d’Enrick, à qui les banques réclament 68 000 euros. Pour se consacrer à ses démarches judiciaires, ce pompier de Paris âgé de vingt-huit ans a mis sa carrière entre parenthèses. Il est défendu par une avocate spécialisée dans ce type d’affaire : « Moi je mets en cause les organismes bancaires qui sont systématiquement condamnés car ils ne vérifient pas la réalité et la validité des documents d’identité qui leur sont présentés. » Me Delphine Meillet conseille aussi Jean-Yves Le Drian, victime d’usurpation quand il était ministre de la Défense. Une affaire qui nous mènera jusqu’à Tel Aviv, en Israël.

Enfin Christian était cadre dans l’industrie automobile. Sa passion : changer de voiture. C’est en postant une annonce pour céder le modèle précédent sur Internet, qu’il y a deux ans, il reçoit le message d’un acheteur potentiel, qui lui soutirera ses documents confidentiels avant de disparaître…

Pendant une année nles équipes de “Grands Reportages” ont suivi ces Françaises et ces Français à qui on a volé l’identité… et qui se battent pour retrouver leur vie d’avant.