"Reportages découverte" : « Vide-greniers, brocantes, une passion française » samedi 22 avril 2023 sur TF1

Samedi 22 avril 2023 à 14:50 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera dans "Reportages découverte" « Vide-greniers, brocantes, une passion française » réalisé par Claire Delfini & Julie Thierry.

La chine, la brocante, est le troisième loisir préféré des Français ! Chaque année dans le pays, 15 millions de personnes arpentent les allées des brocantes et vide-greniers de nos régions. Souvent levés aux aurores, ces chineurs cherchent la bonne affaire, la perle rare ou le meuble à retaper. Mais acheter, revendre, échanger, c’est tout un art !

Pendant plusieurs mois, les équipes de "Reportages découverte" ont suivi 4 passionnés. Ils nous ont partagé leurs codes et leurs secrets.

A commencer par Régine, une designeuse qui sillonne les brocantes depuis 40 ans. Elle s’est vu confier le plus grand projet de sa carrière : concevoir 200 meubles pour aménager une résidence étudiante à Tours … uniquement à partir de matériaux de récup. Pour réussir ce défi, elle part chiner là où personne ne va. « Ce contrat, on n’a pas le droit à l’erreur ! C’est notre vitrine. Si on déçoit il n’y aura pas de deuxième c’est sûr ! »

Issus d’une famille de chineurs depuis quatre générations, Romain et Louis se lancent à leur compte. Dans quelques mois, ils tiendront leur stand sur l’une des plus importantes brocantes de Bretagne, à Lanvollon. Pour trouver leur marchandise, les deux frères ont une spécialité : le débarrassage de maisons. « La chose la plus intéressante que l’on ait trouvée chez un particulier : ce sont des outils préhistoriques. On avait trouvé des outils qui dataient de 15 000 ans ! »

Audrey et Sylvie sont, elles des novices en la matière. Pour financer le projet de leur rêve : un rallye dans le désert, les deux amies se sont inscrites à un vide-grenier. Pour leur première fois, elles ont choisi la brocante de Marsac en Charente. « On se fixe un objectif de 1000 euros. Si on arrive à les atteindre, ça serait énorme ! » Pour espérer récolter cette somme, elles vont devoir apprendre toutes les ficelles du métier : tri des objets, fixation des prix, art du marchandage… Rapidement, elles vont découvrir que l’exercice est beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît !

A Valence, Cindy, ne cherche qu’un seul type d’objet : les Playmobil. Une passion envahissante découverte grâce à l’un de ses fils. « Ça fait 4 ans qu’Aymeric nous a mis dedans. Et maintenant je crois que maman elle est devenue plus accro que les enfants et que le mari ! » A tel point qu’à 40 ans, cette ambulancière a décidé de quitter son entreprise pour se reconvertir et ouvrir sa propre boutique de revente de Playmobil d’occasion.