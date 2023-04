"Télématin" jeudi 27 avril 2023 : Les invités de Maud Descamps & Thomas Sotto sur France 2

Voici les invités qui seront reçus par Maud Descamps et Thomas Sotto jeudi 27 avril 2023 dans “Télématin”, diffusé à partir de 06:30 en direct sur France 2.

Les invités reçus dans "Télématin" jeudi 27 avril 2023 :

07:15 Thomas Sotto et Maud Descamps recevront Nayla Ajaltouni, déléguée générale du Collectif ESE.

07:40 Les 4 vérités : Thomas Sotto recevra Elisabeth Borne, Première ministre, pour une interview de 40 minutes. Au lendemain de la présentation de la nouvelle feuille de route de son gouvernement, la Première ministre répondra aux questions de Thomas Sotto. Les téléspectateurs sont invités à poser leurs questions à Elisabeth Borne via le QR code ci-dessous.

09:00 Thomas Sotto et Maud Descamps recevront Samuel Benchetrit.