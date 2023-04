"Grands Reportages" « Croisières : Larguez les amarres », épisode 3, samedi 29 avril 2023 sur TF1

Samedi 29 avril 2023 à 13:40 sur TF1, Audrey Crespo-Mara vous proposera dans "Grands Reportages" le 3ème épisode de « Croisières : Larguez les amarres » réalisé par Auriane Baudin, Lily Eclimont et Pierre Gault.

Le secteur de la croisière a bien failli sombrer pendant la pandémie mais il repart de plus belle ! Les compagnies rivalisent d’ingéniosité pour proposer de nouvelles formules à leurs clients. Croisières fluviales, maritimes ou en voilier, les équipes de "Grands Reportages" ont sillonné les mers et les océans du monde pour raconter cette renaissance dans une série exceptionnelle de 4 épisodes.

Du paquebot de 5000 personnes en Méditerranée, à l’embarcation en bois sur le Rio Negro, nous suivrons clients et membres d’équipages, sur six bateaux et six destinations extraordinaires, dans leurs missions parfois presque impossibles, pour faire de ces voyages embarqués, le souvenir d’une vie.

Épisode 3

Nous retrouverons l’express côtier Norvégien dans le mythique archipel des îles Lofoten. Le Navire de fret et de tourisme, fleuron de la culture norvégienne, fêtera ses 130 ans en grande pompe avec pour l’occasion l’arrivée d’un nouveau capitaine qui n’a aucune idée du sort que cette mer de Barents, capricieuse, lui réserve… Des vents violents et une tempête vont l’obliger à changer d’itinéraire, au grand dam des quelques clients français à bord. « Si nous étions montés plus haut nous serions tombés dans un ouragan ! Tous les passagers auraient pu tomber et auraient été surtout bien malades ! J’ai été obligé de nous dévier pour que ce voyage ne vire pas au fiasco. La navigation est complexe ici. C’est énormément d’années de formation d’être capitaine en Norvège ».

La guide francophone Sophie, devra se démener pour satisfaire la clientèle malgré tous ces imprévus. Marianne et Jacques, qui attendaient avec impatience de franchir le cap Nord, espèreront quant à eux toujours apercevoir les fameuses aurores boréales pour lesquelles ils se sont offert ce voyage.

A 4000 km de là, en Bretagne, Codi, le jeune capitaine de 25 ans accueillera ses premiers clients sur son catamaran. L’enjeu est de taille pour lui car il a investi toutes ses économies dans l’achat et la rénovation de ce bateau, avec l’aide d’une cagnotte participative et de ses proches. “Il m’a fallu 3 semaines de navigation pour le ramener à bon port. C’est un sacré investissement. Je n’ai pas le droit à l’erreur, je ne peux pas décevoir les gens qui m’ont aidé ”. Deux familles vont se partager son voilier pendant 7 jours, alors qu’elles ne se connaissaient pas. Comment le groupe va-t-il gérer la promiscuité et des nuits parfois mouvementées passées sur le bateau ? Codi séduira-t-il ses clients avec son concept de voyage dans les belles îles du Morbihan ?

Vous découvrirez également les coulisses d’une compagnie de croisière familiale qui tente de se remettre à flot après la pandémie et se lance le défi de ramener ses passagers en Mer Rouge, en Égypte et en Jordanie, une région désertée par les touristes pendant plus de dix ans en raison de l’instabilité politique. Kim Schmitter incarne la troisième génération de cette entreprise née en Alsace dans les années 70. Elle a pour mission de planifier les itinéraires et doit pour cela, innover par rapport à ce que faisait son oncle. Réussira-t-elle à reconquérir le public avec ce nouvel itinéraire qui n’est pas sans danger ? « L’arrivée dans les ports, la gestion des douanes aux frontières plus les excursions : tout doit être millimétré pour que la croisière reste fluide. Mais il ne faut pas négliger l’esprit familial car c’est notre grand-père qui l’a mise en place et c’est une partie de l’âme de l’entreprise. »



Après Charm-el-Cheikh, Léa et Clara, deux cousines du Var, avec Maryse et Richard, un couple de jeunes retraités venus eux aussi du Sud de la France, vont découvrir les trésors des tombeaux de la vallée des Rois en Égypte.