"13h15 le samedi" du 29 avril 2023 : « Au four et au moulin » sur France 2

Au sommaire de "13h15, le samedi" du 29 avril 2023 présenté par Laurent Delahousse sur France 2, « Au four et au moulin » un reportage réalisé par Paul Degenève, Patrice Caillonneau et Benoît Viudès.

"13h15 le samedi" prend la direction du village des Baux-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, où agriculteurs et artisans se sont retroussé les manches pour redonner vie à ce lieu impacté par la crise. Un vent nouveau souffle sur cette commune provençale depuis la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus Covid-19 : des artisans et des agriculteurs passionnés se sont retroussé les manches. Ils sont artisans et agriculteurs passionnés : Cécile est céramiste, Glenn est chef cuisinier étoilé, Henri est boulanger, Jean-Benoît est producteur de blés et d’olives… Ils ont relancé leur moulin et leur four pour faire revivre ce lieu, l’un des plus beaux villages de France depuis 1988, et son terroir.

