"Grands Reportages" : « Charles III, cet inconnu » dimanche 30 avril 2023 sur TF1

Dimanche 30 avril 2023 à 14:50 sur TF1, Audrey Crespo-Mara vous proposera de voir dans "Grands Reportages" « Charles III cet inconnu » réalisé par Maud Guillaumin.

Du Roi Charles III on ne sait en réalité pas grand-chose. Durant une heure ce documentaire dévoile les moments clés de sa vie et les traits de sa personnalité peu connue du grand public. Depuis son enfance solitaire et sa passion pour le sport jusqu’à son mariage raté avec Diana et sa longue réhabilitation auprès des Anglais. Un portrait singulier sur celui qui est engagé en faveur de l’écologie depuis de nombreuses années, qui est parvenu à imposer la femme de sa vie tout en se rapprochant, petit à petit, du peuple anglais. Un film éclairant sur la monarchie de demain, sur les engagements et les controverses de l'homme qui s'apprête à monter sur le trône.

Dans le secret des couloirs de Buckingham Palace, les préparatifs du Couronnement s’organisent. Charles est né pour régner. Dès sa naissance en 1948, il est le «Prince Héritier» le premier dans l’ordre de succession. Une charge pesante qui a défini toute la vie du jeune Charles.

Charles connait la règle du jeu. Le jeune homme a une double mission : se marier et enfanter. Le mariage avec la jeune Diana est rapidement suivi par la naissance de ses deux fils William et Harry, le contrat était rempli. Mais malgré sa dévotion à la règle, la vie amoureuse du prince Charles n’est pas heureuse et son mariage tourne à la catastrophe.

Il a fallu des années à Charles pour vivre son propre conte de fée avec Camilla.

Après sa séparation et son divorce officiel en 1996, la mort accidentelle de la Princesse Diana impacte durablement la vie de Charles qui devient le mal aimé du peuple britannique. Le chemin de la réhabilitation prendra 10 années, avec un double objectif : retrouver le cœur des Britanniques, et faire accepter la femme de sa vie, Camilla.

Les déboires sentimentaux de Charles ont totalement occulté ses nombreux engagements. La mort de la Reine Elizabeth II a mis en lumière le parcours de cet homme au destin hors norme, et les nombreux engagements qu’il a su mener tout au long de sa vie.

Le documentaire Charles III, cet inconnu nous révèle les aspects les plus modernes et novateurs de la personnalité de Charles sans occulter les moments les plus sombres de sa vie.

Quel roi Charles III espère t’il incarner ?

Passionné d’architecture et de botanique, Charles a essaimé de nombreuses graines qu’il a patiemment fait pousser depuis des décennies pour préparer son règne. Il s’est aussi engagé dans ses fondations en faveur de la jeunesse et des plus démunis. Sans compter ses engagements en faveur de l’écologie et de l’agriculture engagée.

Il le sait, son règne sera court. Garant des traditions Charles III doit moderniser la Monarchie en la connectant à la jeunesse et au XXIème siècle.