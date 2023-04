"20h30 le dimanche" du 30 avril 2023 : les invités de Laurent Delahousse sur France 2

Dimanche 30 avril 2023 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche", voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Chaque semaine, après le Journal de 20 heures de France 2, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre(s) ainsi que live musical.

Ce dimanche 30 avril 2023, Laurent Delahousse reçoit :

Le grand entretien > Daniel Auteuil. Echange avec un comédien qui a joué, en cinquante ans de carrière, plus d’une centaine de rôles au cinéma. L'acteur est également chanteur et auteur. Il a signé les textes de son deuxième album, « Si tu as peur, n’aies pas peur de l’amour », sorti en mars dernier, sur des mélodies orchestrées et arrangées par Gaëtan Roussel. Il raconte sa passion pour la chanson et la scène.

Le Live de "20h30" le dimanche > Un groupe prolonge l’aventure et sa passion pour Jean-Jacques Goldman en reprenant ses plus grands tubes, et est actuellement en tournée à travers la France. Rencontre avec plusieurs membres de L’Héritage Goldman et avec l'auteur, compositeur, chanteur et guitariste Michael Jones, un proche de Jean-Jacques Goldman avec lequel il a collaboré pendant de nombreuses années. Ils interprètent un morceau sur le plateau de l'émission.