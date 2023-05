Couronnement de Charles III en direct sur TF1 & LCI samedi 6 mai 2023 : dispositif & invités

Samedi 6 mai, TF1 et LCI feront antenne commune pour proposer une émission spéciale : "Le couronnement - Charles III" pour vivre en direct une cérémonie exceptionnelle.

TF1

Dès 09:00 sur TF1, Anne-Claire Coudray, Gilles Bouleau et 15 envoyés spéciaux à Londres feront vivre aux téléspectateurs ce moment d'histoire, de la célèbre abbaye de Westminster jusqu'au mythique balcon de Buckingham Palace.

Entourés d'invités spécialistes de la monarchie britannique, parmi lesquels :

Samantha de Bendern, chercheuse associée à l'Institut royal des affaires internationales.

Père William Gulliford, spécialiste de la liturgie royale.

Catherine Jentile de Canecaude, ancienne correspondante à Londres.

Philip Kyle, biographe de Charles III, qui a travaillé aux côtés du futur roi.

Vincent Meylan, rédacteur-en-chef à "Point de vue".

Colombe Pringle, journaliste franco-anglaise.

Isabelle Rivère, biographe de la reine.

Marc Roche, biographe royal.

Pierre Servent, consultant militaire-défense.

Chacune et chacun d'entre eux apportera son regard particulier sur la personnalité du nouveau roi d'Angleterre et de la reine Camilla, sur la cérémonie et sur l'avenir de la monarchie britannique.

LCI (canal 26)

LCI prendra l'antenne dès 06:30 depuis Londres avec Anne-Chloé Bottet et Christophe Beaugrand depuis la célèbre avenue britannique The Mall.

Avec toute la rédaction de LCI, ils nous feront vivre les prémisses de ce sacre historique et nous feront partager la ferveur du peuple anglais.