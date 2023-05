Couronnement de Charles III en direct sur France 2 & Franceinfo samedi 6 mai 2023 : dispositif & invités

70 ans après le sacre d’Elizabeth II, le Royaume-Uni s’apprête à vivre un jour historique. Son fils, le nouveau roi Charles III, sera couronné dans l'abbaye de Westminster de Londres, le samedi 6 mai.

Pour cet événement mondial, la rédaction nationale de France Télévisions se mobilise pour faire vivre aux téléspectateurs cette cérémonie royale, en direct à partir de 09:00 sur France 2. Une édition spéciale sera également à suivre en direct à partir de 10:00 sur franceinfo canal 27.

France 2

Dès 06:30, les équipes de Télématin saisiront les enjeux et couvriront les dernières heures avant le couronnement de Charles III.

Dès 9.00, Édition Spéciale avec Julian Bugier accompagné par Stéphane Bern et Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de Vue, partenaire média de France Télévisions.

Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique de France Télévisions et Etienne Leenhardt, rédacteur en chef du service Etranger de France Télévisions, apporteront des éclairages géopolitiques.

Philippe Harrouard, ancien correspondant à Londres de France Télévisions et spécialiste des questions religieuses; et Armel Dirou, ancien attaché militaire à Londres (2018-2021) seront également présents.

Un dispositif éditorial au plus près de l'événement

Les équipes de la rédaction nationale de France Télévisions seront également mobilisées sur le terrain en duplex au Royaume-Uni et dans le Commonwealth.

Les envoyés spéciaux de France Télévisions à Londres seront au cœur de l'événement à Westminster, Hyde Park et Buckingham. Louise Ekland partira à la rencontre des Londoniens dans un taxi électrique. A Melbourne, Marianne Murat, envoyée spéciale de Nouvelle-Calédonie la 1ère, questionnera les Australiens sur leur rapport à la couronne.

Cette édition spéciale sera également diffusée sur TV5MONDE.

Dès 16:10, La saga des mariages princiers

Après la cérémonie de couronnement de Charles III, découvrez ce documentaire inédit de Danielle Moreau, raconté par Stéphane Bern, et parcourez plusieurs décennies de mariages princiers.

franceinfo Canal 27 et franceinfo.fr

Dès 10:00, franceinfo canal 27 proposera une édition spéciale présentée par Louis Laforge pour suivre et analyser la cérémonie de couronnement de Charles III.

Il recevra Kevin Guillot, rédacteur en chef de monarchiebritannique.com, Michel Faure, biographe de Charles III, Jane Stranz, pasteure de l’Eglise Protestante Unie de Courbevoie, Elizabeth Gouslan, journaliste, auteure et spécialiste de la monarchie britannique, et Frédéric de Natal, historien et spécialiste de la monarchie britannique.

Les envoyés spéciaux de la chaîne seront au cœur de l’événement et du public, en direct de Londres.

Les tranches d'information de franceinfo canal 27 reviendront également largement sur cet événement.

La plateforme d’information franceinfo.fr consacre une série de reportages ainsi qu'un live dédié pour suivre le couronnement en direct et répondre aux questions des internautes.