"Grands Reportages" « Croisières : Larguez les amarres », épisode 4, dimanche 7 mai 2023 sur TF1

Dimanche 7 mai 2023 à 13:40 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera dans "Grands Reportages" le 4ème épisode de « Croisières : Larguez les amarres » réalisé par Auriane Baudin, Lily Eclimont et Pierre Gault.

Le secteur de la croisière a bien failli sombrer pendant la pandémie mais il repart de plus belle ! Les compagnies rivalisent d’ingéniosité pour proposer de nouvelles formules à leurs clients. Croisières fluviales, maritimes ou en voilier, les équipes de "Grands Reportages" ont sillonné les mers et les océans du monde pour raconter cette renaissance dans une série exceptionnelle de 4 épisodes.

Du paquebot de 5000 personnes en Méditerranée, à l’embarcation en bois sur le Rio Negro, nous suivrons clients et membres d’équipages, sur six bateaux et six destinations extraordinaires, dans leurs missions parfois presque impossibles, pour faire de ces voyages embarqués, le souvenir d’une vie.

Épisode 4

La croisière en Mer Rouge se poursuivra en Jordanie pour le groupe de touristes varois. A bord, la jeune héritière de cette compagnie familiale alsacienne, Kim Schmitter, veillera à ce que les passagers soient accueillis le mieux possible. Cela fait dix ans qu’aucune croisière n’a été organisée dans cette région frappée par plusieurs conflits politiques et par le terrorisme. Kim parviendra-t-elle à reconquérir le public avec ce nouvel itinéraire qui n’est pas sans danger ? La jeune femme devra innover et trouver de nouvelles excursions si elle veut garantir l’avenir de son entreprise familiale.

En Bretagne, nous retrouverons Codi, le jeune capitaine de 25 ans avec un dernier groupe de clients. Le morbihannais a investi toutes ses économies pour acheter un catamaran et lancer sa propre compagnie de croisière. Alors que la saison touristique touchera à sa fin, Codi aura-t-il réussi son pari de la croisière dépaysante en France ?

Enfin, vous découvrirez une croisière qui décoiffe… Un festival entièrement consacré à la musique métal ou le noir des tenues tranchera avec les eaux turquoise des Bahamas ! Plus de 3000 fans de métal embarqueront pour assister à plus de 60 concerts en cinq jours.

A bord, Fractal Universe un groupe de jeunes musiciens originaires de Thionville tentera de se démarquer pour faire décoller sa carrière à l’international. Clément, Vince, Hugo et Valentin jouent pour la première fois hors d’Europe. Le groupe de trentenaires espère bien que cette croisière unique en son genre, leur permettra de conquérir le public américain. Et qui sait peut-être, décrocher une tournée sur son sol. « On va devoir s’habituer à des conditions tellement nouvelles pour nous ! On ne sait pas à quoi s’attendre. Il va y avoir la gestion du décalage horaire. On a déjà joué sur des péniches ou des grosses scènes mais un gros bateau, jamais ! Et puis là-bas, par rapport à des groupes comme Nightwish, on sera des inconnus. C’est comme s’il y avait Ronaldo vs l’AS Nancy Lorraine ».

Embarquement immédiat pour des ambiances et des aventures bien différentes.