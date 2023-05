"13h15 le dimanche" du 7 mai 2023 : Le feuilleton des Français, saison 10, épisode 9 sur France 2

Ce 7 mai 2023, Laurent Delahousse vous proposera de découvrir dans “13h15 le dimanche” un nouvel épisode inédit la série documentaire « Le feuilleton des Français » signé Julie Darde et toutes les équipes du “13h15”.

Pour sa série « Le feuilleton des Français » (saison 2022-2023), le magazine “13h15, le dimanche” est allé au plus proche des Français, au cœur de leur quotidien...

Depuis maintenant dix saisons, "Le feuilleton des Français" de "13h15 le dimanche" part à la rencontre des citoyens et raconte leur quotidien, les bons et les mauvais moments qu'ils comportent, livrant des témoignages marquants.

Pour ce neuvième épisode, direction Lessay, en Normandie, où on retrouve Stéphanie. Madame la Maire prépare la saison touristique et s’inquiète pour le "sentier des douaniers", le parcours de grande randonnée le plus fréquenté de France, menacé par la montée des eaux.

Rencontre avec Milena, étonnante jeune femme qui souffre de paraparésie spastique, une maladie orpheline qui génère un déficit de force dans les jambes. Elle exerce le métier de paludière dans les marais salants de Loire-Atlantique et rêve de représenter la France aux Jeux paralympiques de 2024, dans la discipline qu’elle adore : le badminton. La sportive est classée 14e mondiale dans sa catégorie.

Focus sur le défi de Julia et Brian, un couple franco-américain qui a décidé de faire revivre un village vacances de 22 hectares à l’abandon, à Ker Al Lann, en Bretagne. Tout est à faire, mais leur motivation leur ferait déplacer des montagnes.

Passionnés d'agriculture biologique, Léo et Philippine se sont installés à Saint-Germain-de-la-Coudre, dans le Perche ornais, et se préparent, comme tous les agriculteurs, à traverser un été caniculaire. Pour ces producteurs de lait bio, c’est l’heure des premiers fauchages, toujours dans l'attente de cette pluie qui ne vient pas.

