"20h30 le dimanche" du 7 mai 2023 : les invités de Laurent Delahousse sur France 2

Dimanche 7 mai 2023 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche", voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Chaque semaine, après le Journal de 20 heures de France 2, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre(s) ainsi que live musical.

Ce dimanche 7 mai 2023, Laurent Delahousse reçoit :

Le grand entretien > Angèle. Entretien avec une icône pop qui ne cesse de se réinventer, alors qu'elle n'a pas encore 30 ans. La chanteuse belge a traversé l'Atlantique avec l'ambition de conquérir la scène nord-américaine, une tournée qui a fini en apothéose au festival Coachella, en Californie.

Le Live de "20h30" le dimanche > Rencontre avec celui qui a déjà vendu plus de 50 millions de disques à travers le monde, l'auteur-compositeur et guitariste britannique Ed Sheeran. Sur le plateau, il interprètera un morceau de son nouvel album, intitulé Substract, disponible depuis le 5 mai 2023. Son précédent opus, Equals, sorti en 2021, s'est écoulé à plus de 4 millions d'exemplaires.