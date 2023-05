"Grands Reportages" : « À la recherche des trésors perdus » samedi 13 mai 2023 sur TF1 - Vidéo

Samedi 13 mai 2023 à 13:40 sur TF1, Audrey Cespo-Mara vous proposera de voir ou de revoir dans "Grand Reportages" « À la recherche des trésors perdus » un document réalisé par Raynald Lellouche et Patrice Masini.

Qui n’a jamais rêvé un jour ou l’autre de trouver un trésor ? Ce rêve peut devenir un mode de vie et pour certains une obsession. Entre mésaventures et grands espaces, une équipe de “Grands Reportages” a suivi durant plusieurs mois ces chasseurs de trésor autour du monde, qui consacrent tout leur temps à leur passion, avec chacun sa quête, chacun son idéal.

Allison David est originaire de l’ile franco-néerlandaise de Saint Martin, dans les Caraïbes. Diplômée de gemmologie, elle se passionne pour les pierres précieuses naturelles. Le métier qu’elle rêve « d’inventer » ? : chasseuse de perles de lambi, « tissées » naturellement par ce coquillage des Caraïbes. Elle cherche ces joyaux très rares pour les vendre aux bijoutiers de la place Vendôme, à Hong Kong, ou à des collectionneurs. Le lambi est une espèce protégée et il est rarissime qu’il produise une perle. Mais Allison ne se décourage pas. En bateau, aux Antilles, entre Saint Martin et Saint Barth, elle part à la rencontre des pécheurs de ce coquillage emblématique. « Quand une perle comme celle-là arrive dans la main d’un pêcheur, tout le monde arrive des 4 coins du monde pour se l’arracher, quel qu’en soit le prix, c’est un réel trésor. »

Sébastien Fragnière vit dans la région de Gruyère, en Suisse. Sa carte au trésor : le Massif du Mont Blanc. Sébastien gravit les sommets dans la grande tradition des cristalliers à la recherche de Quartz fumé. Ces minéraux millénaires sont prisés par les collectionneurs. Certaines pièces se négocient autour des 45 000 euros. Il va dénicher une rareté à 4 000 mètres d’altitude, au mépris du danger, car rien n’est plus beau à ses yeux, rien n’est plus pur. Terrain hostile, champs de pierre où l’on se demande bien ce qu’il cherche car tous ces cailloux semblent identiques, qu’importe ! « Ce n’est pas du terrain d’alpiniste, juste du terrain de cristallier. Il y a un peu de trop de pierres qui tombent de temps en temps... » Son œil de cristallier expert cherche ce que personne d’autres ne peut pas voir. « Quand on commence à sortir les pièces, qu’on met la main dans le four, des fois, on ne voit pas forcément tout ce qu’il y a et puis on les sent et le fait de les sentir, avec ça, on s’imagine déjà la pièce que c’est parce qu’on sent la place ou des trucs comme ça. Oh, génial. Pas mal, on a gagné la journée. Un Gwindel. Un quartz vrillé. »

David Cuisinier est un chasseur de trésors historiques qui a créé, à Pithiviers dans le Loiret, une entreprise de détecteur de métaux. Cette sorte de grand enfant aux connaissances historiques pointues est reconnu par ses pairs. Fouiller les vieilles demeures et les ruines de toute sorte est son obsession. Et le bouche-à-oreille fait le reste. « On fait appel à moi en tant qu’expert pour aller explorer des maisons, et rechercher ce qu’on appelle des biens familiaux perdus, généralement c’est de l’or, des lingots, des papiers, des billets, des bijoux et on essaie de les retrouver dans des caches ». Dans ce milieu des « détectoristes », comme ils se nomment entre eux, il y a même des braconniers. David Cuisinier, lui, est mandaté par le propriétaire du « Château de Charmes » dans la Drôme pour l’explorer, armé de ses détecteurs dernier cri.

Joffrey Joly, lui, est un jeune Vendéen de 25 ans qui a décidé de faire le tour du monde après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur en France. Alors qu’il séjourne en Australie, il est bloqué par la pandémie de la Covid 19 qui le contraint à rester sur place, à Perth. C’est là qu’il décide de se lancer dans des expéditions dans le désert de l’Ouest australien à la recherche de pépites d’or. Il va se lancer en solo dans une expédition dans le désert prés de Leonora en Australie occidentale. Joffrey espère bien que les petits ruisseaux finissent par faire de grandes rivières dorées, pleines de ses petites pépites. « Le fait de trouver de l’or, ça devient addictif en fait. Le fait d’avoir un signal avec son détecteur, ne pas savoir ce que c’est, si c’est un morceau de métal quelconque ou si c’est une pépite... Je veux en trouver une autre, c’est ça qui est intéressant. »

Ces passionnés de chasse aux trésors mettent tout en œuvre pour transformer leurs rêves d’enfants, en réalité.