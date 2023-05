"Reportages découverte" : « Leur job, c’est nos vacances ! » sur TF1 samedi 27 mai 2023 - Vidéo

Samedi 27 mai 2023 à 14:50 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir ou de revoir dans "Reportages découverte" « Leur job, c’est nos vacances ! » un document réalisé par Elodie Tinel.

En France, plus d’1 français sur 2 part en vacances. Et cette année, plus que jamais, l’envie est là : les vacances sont une source d’oxygène essentielle !

Le secteur du tourisme représente plus de 7% du PIB du pays, plus que l’aéronautique ou l’agriculture et emploie près de 2 millions de personnes. Mais qui sont ces personnes qui travaillent pour que nos vacances soient à la hauteur de nos espérances ? Qui sont ces guides toujours à la recherche de perles rares ? Et comment les agences de voyages élaborent-elles leurs circuits touristiques ?

Pour le savoir, les équipes de "Reportages découverte" ont suivi pendant un an des professionnels passionnés qui n’hésitent pas à sortir des sentiers battus pour faire de vos vacances, un rêve !

Comme Gavin’s Clemente Ruys, écrivain mais aussi guide du Routard depuis plus 20 ans. C’est l’un des piliers de cette institution qui depuis 50 ans démocratise le voyage pour tous. Cette année, sa mission s’est corsée. Lui qui a parcouru le monde entier doit trouver des pépites à seulement quelques heures de vol de Paris. Cette fois-ci il a décidé de partir au sud du Portugal, dans l’Algarve. Car cette Riviera portugaise a aujourd’hui mauvaise presse. Il part redorer son blason grâce à son audace et sa curiosité pour y trouver des perles rares. « Il faut toujours tester, être flexible, c’est la force d’un guide ! Le voyage, c’est ça, c’est oser »

Myriam Guyon, elle, possède sa propre agence de voyage. C’est l’une des rares françaises à côtoyer une clientèle d’élite prête à débourser 15 000 par personne pour partir en vacances. Elle a identifié cette année que le Rwanda, malgré son passé tragique, est devenu un paradis inespéré pour de riches vacanciers adeptes de nature et d’animaux sauvages. Le pays a tout misé sur le tourisme de luxe pour renaitre de ses cendres car ils possèdent un trésor unique : les gorilles. Seulement Myriam doit encore vérifier si les hôtels ou les safaris sont à la hauteur des exigences de sa clientèle et si le Rwanda a autant à offrir que ses concurrents comme la Tanzanie ou le Kenya, les autres royaumes des animaux.

Bien heureusement, nous ne sommes pas obligés de prendre l’avion pour vivre une grande aventure… On la rencontre le plus souvent près de chez soi, dans un simple coin de nature. C’est ce que propose de découvrir Aurélien Caillet à Sevignes le lac, dans les Hautes-Alpes. Spécialiste de stages de survie avec son amie cavalière et aventurière Hélène Guillerme, ils ont décidé de faire vivre à des familles, des vacances à la Robinson Crusoé, au milieu des bois ! Deux familles et leurs enfants âgés de 5 à 10 ans ont accepté de tester l’expérience pour un bivouac de 3 jours, dans la forêt de Boscodon avec des températures avoisinant les 3 degrés la nuit…

A l’inverse, pour beaucoup c’est le confort qui prime pour poser ses valises et profiter du paysage. C’est la mission d’Émilie et Frédérique des Gîtes de France. Tout au long de l’année, elles sillonnent les Hautes-Pyrénées pour trouver des gîtes qui ont la côte. Elles sont les garantes d’un label qui a fait ses preuves depuis plus de 65 ans dans le cœur des Français. Elles décernent leurs épis avec rigueur pour s’assurer que vos vacances auront lieux dans les meilleures conditions.