"Reportages découverte" « Les parcs de loisirs : une passion française » sur TF1 dimanche 28 mai 2023

« Les parcs de loisirs : une passion française » réalisé par Jacques-Olivier Benesse.

La France compte plus de 300 parcs de loisirs. Chaque année, il s’en ouvre de nouveaux. Pendant près d’un an, "Reportages découvert" a suivi trois passionnés qui ont décidé d’ouvrir leur propre établissement. Zoo, parc à thème ou parc de loisirs immersifs, tous ont l’espoir de séduire un large public. Et pour cela, ils n’ont pas hésité à se lancer dans des chantiers hors normes qui leur ont donné bien des sueurs froides…

A 42 ans Sébastien Musset commence une nouvelle vie. Cet ancien Centralien a quitté un poste prestigieux dans la banque pour remettre à flot le zoo de Pont Scorff dans le Morbihan. Son projet : transformer ce site à l'abandon en un parc destiné à accueillir des espèces animales en voie de disparition. Sébastien a réuni 5 millions d'euros pour remettre à neuf son établissement et accueillir ses nouveaux locataires. Mais le temps presse : tout doit être prêt pour l'ouverture au public au mois de juin. « Beaucoup de gens me disent que ce zoo aujourd’hui, c'est un diamant dans un tas de fumier. C’est un vrai diamant, il y a de très belles choses à faire, par contre la plupart des bâtiments sont vétustes. Donc on a un énorme travail de nettoyage, de démolition et de reconstruction ».

Julien Prevost est un constructeur dans l'âme. Ce jeune entrepreneur de 35 ans vient d'ouvrir en Normandie son Rustik Parc : un parc d'aventure à mi-chemin entre jeu de piste et chasse au trésor dans un univers médiéval. « Ce n’est pas comme si on allumait la télévision pour regarder un épisode ou qu’on jouait à un jeu vidéo : ici on vient le faire pour de vrai. C’est ce qui permet aux visiteurs de s’immerger complètement dans l’histoire qu’ils viennent vivre », explique Julien. Après une première saison encourageante, le jeune patron veut construire 240m2 d'hébergement. Mais le budget est serré. Il devra être inventif et mettre la main à la pâte pour atteindre son objectif : accueillir ses clients au mois d'avril.

Vincent Radix possède la fougue des défricheurs. Il part de zéro pour construire à Lille le plus grand parc de loisirs immersif d’Europe. « Un espace aussi grand et vertigineux, forcément, ça donne un peu le tournis surtout quand on a que quatre mois pour tout mettre en place. C’est le défi de maintenant », s'enthousiasme l'entrepreneur. Dans cet établissement d'un nouveau genre, Vincent et son équipe vont proposer des escape games XXL aux décors très aboutis. Son objectif : faire vivre à ses clients une aventure dont ils sont les héros à l'aide de technologies de pointe telles que la réalité virtuelle et des effets spéciaux venus du cinéma.