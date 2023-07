Défilé du 14 juillet 2023 sur TF1 & LCI : le dispositif complet

Le traditionnel défilé du 14 juillet sera à suivre en direct sur TF1 vendredi matin dès 06:30 sur TF1 et LCI qui feront antenne commune. Présentation du dispositif spécial mis en place par le Groupe TF1.

Le 14 juillet 2023 sera comme chaque année un jour particulier, celui de la fête nationale, avec en point d'orgue le défilé militaire sur l’avenue des Champs-Elysées. Le public sera au rendez-vous pour célébrer et rendre hommage à tous les militaires engagés au service de la France.

TF1 prévoit une émission spéciale en direct dès 06:30 jusqu’au JT de 13h pour vivre les préparatifs de cette cérémonie hors norme et l'effervescence de cette matinée exceptionnelle, grâce à la mobilisation de toutes les équipes de la rédaction, déployées à Paris et en région. Près de sept heures de direct, marquées par de nombreuses séquences inédites pour vivre un grand défilé militaire sur les Champs-Elysées.

Plus de 5100 hommes et femmes vont y participer, mais aussi 200 cavaliers, 67 avions, 28 hélicoptères et 221 engins motorisés.

Les envoyés spéciaux de TF1 vous feront vivre le défilé aérien, depuis les airs, à bord d’avions et d’hélicoptères, comme si vous y participiez. Pierre Servent, l'expert militaire de nos rédactions, sera aux côtés d'Anne-Claire Coudray et de Gilles Bouleau pour éclairer les téléspectateurs grâce à sa parfaite connaissance de la stratégie militaire.

Dès 06:30, les téléspectateurs ont rendez-vous sur TF1 en direct des Champs-Elysées. Lancement des festivités avec un document inédit retraçant les temps forts du défilé du 14 juillet ces 20 dernières années. "14 JUILLET, les temps forts 2002 - 2022" : un document réalisé par la journaliste Christine Chapel. 20 ans de Défilé du 14 Juillet à découvrir dans cette rétrospective.

Avec : Anne-Claire Coudray, Gilles Bouleau et Marie-Sophie Lacarrau mais aussi Denis Brogniart, François-Xavier Ménage, Pierre Servent, Marie Chantrait, Thomas Misrachi, et beaucoup d'autres reporters, les téléspectateurs vivront dans les coulisses de la cérémonie, grâce à de nombreuses équipes positionnées dans tous les lieux stratégiques, comme l'Arc de Triomphe, l'avenue des Champs-Elysées, les Invalides, la Concorde, la Seine…



Une émission retransmise en simultané sur l'antenne de LCI toute la matinée.

Sophie Adenot, invitée d'honneur de TF1

Sophie Adenot, ingénieure, pilote d'hélicoptère de l'Armée de l'Air, nouvelle astronaute française sera l'invitée exceptionnelle de cette émission spéciale. Dans les pas de Thomas Pesquet et Claudie Haigneré, la Française Sophie Adenot a été choisie à l'automne dernier pour rejoindre la promotion 2022 des astronautes de l’Agence spatiale européenne (ESA), sélectionnée parmi plus de 22000 candidats européens. Elle est la seule tricolore et devient la deuxième astronaute française de l’histoire, 20 ans après Claudie Haigneré.

Le 14 Juillet, elle sera notamment aux côtés d'Anne-Claire Coudray sur la base aérienne de Villacoublay dès le début de la matinée. Un peu plus tard, elle participera au défilé aux commandes d'un hélicoptère, et partagera ses impress

Les grands moments et les fils rouges de cette émission spéciale

Une nouvelle fois, TF1 se prépare à déployer des moyens exceptionnels avec toutes ses équipes sur le terrain, prêtes à relever de nombreux défis. Au total, ce sont 250 personnes (tous métiers confondus, journalistes, JRI, techniciens, infographistes, etc) mobilisées sur l’événement.

Anne-Claire Coudray commencera l'émission sur le tarmac de la mythique base aérienne de Villacoublay, avec l'astronaute Sophie Adenot, et aux côtés de la Patrouille de France dans ses derniers préparatifs du défilé. Cette année, la Patrouille de France fête ses 70 ans et a choisi la présentatrice des JT du week-end comme nouvelle marraine. Anne-Claire Coudray est la 2ème femme à occuper ce rôle. La journaliste a donc eu le privilège de vivre 24 heures en immersion auprès de cette unité emblématique. Elle a effectué un vol d'entraînement de haute voltige à bord de l'AlphaJet du leader. Elle nous dira ses émotions et impressions et interviewera ces pilotes d'élite tout au long de l'émission.

Gilles Bouleau, lui, ouvrira l'antenne sur la Seine, depuis un pont flottant en pleine construction par les hommes du Génie de l'Armée de terre. Une opération d'envergure dont les téléspectateurs pourront suivre l'évolution au fil de la matinée. Puis, Gilles Bouleau remontera le fleuve avec un bataillon de fusiliers marins qui arraisonnera un bateau suspect. Un peu plus tard, le présentateur du 20H, du côté des Invalides, prendra place dans un char Leclerc nouvelle génération.

Marie-Sophie Lacarrau entraînera les téléspectateurs au sommet de l’Arc de Triomphe, centre névralgique du défilé, le lieu où est installée la fameuse « bulle » de protection aérienne qui assure toute la sécurité de la cérémonie. Une position stratégique avec une vue à 360°. Avec les hommes du GRIMP, les Sapeurs-Pompiers de Paris, elle participera à un exercice en direct en effectuant une descente en rappel de l'Arc de Triomphe.

Fil rouge avec François-Xavier Ménage et les équipes du RAID et de la BRI : le grand reporter nous fera vivre en plusieurs épisodes un exercice très impressionnant autour de l'Arche de la Défense, avec les hommes du RAID et de la BRI. Une expérience inédite et spectaculaire aux côtés de ces unités d'élite de la police nationale.

Fil rouge avec Denis Brogniart qui nous donne rendez-vous cette année au camp militaire de Canjuers dans le Var. Au côté de la Légion Etrangère, qui célèbre cette année son 160ème anniversaire, il va participer à une série d'exercices périlleux et spectaculaires. Il nous réserve des séquences à sensations fortes. Les téléspectateurs assisteront notamment au largage d'une Jeep par un avion à 300 mètres d'altitude.

Fil rouge avec Thomas Misrachi : le grand reporter accompagnera toute la matinée les cavaliers de la mythique Garde Républicaine. Les 200 chevaux seront encore une fois les stars de ce défilé lorsqu'ils escorteront le président de la République lors de sa descente des Champs-Elysées.

Au cœur du défilé aérien, Esther Lefebvre survolera la capitale à bord d'un Alpha Jet de la prestigieuse Patrouille de France. La journaliste nous fera partager ses sensations en direct depuis le ciel de Paris.

Ce 14 juillet est aussi l'occasion de mettre en lumière les différentes innovations mises au point par les Armées. Yani Khezzar, l'expert de ces sujets à la rédaction de TF1/LCI sera à la manoeuvre pour montrer et tester les toutes dernières innovations en matière militaire : en particulier des séquences avec de nouveaux robots, avec des drones silencieux et plus écologiques. L'occasion également de découvrir la tenue des pompiers du futur.

Les grands défis des équipes de TF1

Immersion dans des situations extrêmes, être au plus près de la réalité des métiers de nos Armées...

Denis Brogniart va tenter d'entrer dans la Légion Etrangère. Il nous fera vivre une série d'exercices auxquels les légionnaires sont rompus. Un défi de taille. Y parviendra-t-il ?

Ludovic Romanens relève le défi de réaliser le parcours de sélection du GIGN, l'unité d'intervention de la Gendarmerie nationale. Une démonstration impressionnante qu'il fait découvrir aux téléspectateurs, devant la caméra du JRI Julien Bervillé. Réussira t-il à intégrer ce corps d'élite ?

Julien Cressens s'est lancé dans un autre défi avec le JRI Romain Reverdy : survivre avec des pilotes de l'Armée de l'Air dans la jungle amazonienne.

Chacun d'entre eux livrera son témoignage, ses impressions, ses sensations. Des expériences destinées à montrer très concrètement les difficultés auxquelles sont confrontées au quotidien les militaires.