Défilé du 14 juillet 2023 sur France 2 & Franceinfo : le dispositif complet

A l’occasion du 14 juillet, la rédaction nationale de France Télévisions proposera 7h de direct pour une matinée d’exception à suivre dès 06:15 avec les équipes de "Télématin".

Des sportifs de haut niveau et des personnalités, comme Thomas Pesquet, Clarisse Agbegnenou, Alain Bernard et Théo Curin se mobiliseront avec les équipes de France Télévisions pour faire vivre aux téléspectateurs le défilé militaire, mais aussi des rencontres et des défis inédits.

Un 14 juillet sous le signe de l’engagement et du dépassement de soi à un an des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, à suivre en direct sur France 2 et sur Franceinfo canal 27.

Dès 06:15, France 2 proposera une édition spéciale en direct présentée par Julian Bugier qui débutera par une émission exceptionnelle de Télématin depuis les Champs-Elysées, Damien Thévenot, Maya Lauqué et leurs chroniqueurs dévoileront les coulisses du défilé du 14 juillet.

Julian Bugier ainsi que toutes les équipes de la rédaction nationale de France Télévisions déployées à Paris et en région, feront vivre en direct cette fête nationale et découvrir les unités mises à l’honneur cette année.

Le spationaute Thomas Pesquet sera aux côtés des formations militaires de la sécurité civile, avec un exercice d’évacuation dans Paris, en direct.

Pour ses 70 ans, la Patrouille de France va faire voler une invitée d’exception, Clarisse Agbegnenou, championne du monde de judo pour la sixième fois cette année et gendarme.

Au large de Hyères, échanges sportifs entre Alain Bernard, nageur triple médaillé aux JO de Pékin en 2008, et l'équipage du porte-hélicoptères Mistral.

Sans oublier les forces spéciales air, qui ont convié le champion handisport Théo Curin et Julian Bugier pour un saut en parachute au-dessus du Mont-Saint-Michel, dont on célèbre le millénaire.

Sur terre, le centre national d’entrainement commando, qui fête ses 80 ans, a concocté un programme hors norme pour Anne-Sophie Lapix dans le fort Béar à Collioure.

En immersion au sein de la Garde républicaine, Jarry s'initiera à la conduite des motos de cette unité.

Avec la participation de Stéphane Bern, Laurent Delahousse, Louise Ekland, Anaïs Baydemir, Jean-Baptiste Marteau, Dorothée Olliéric et Louis Laforge.