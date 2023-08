"L'été de 20h30 le dimanche" : Jean-Antoine Ottavi « Le maestro du pique-nique » ce 6 août 2023 sur France 2

"L'été de 20h30 le dimanche", présenté par Laurent Delahousse ce 6 août 2023 sur France 2 dans la continuité du JT de 20H, vous emmène cette semaine sur l’île de Beauté, pour vous faire rencontrer un amoureux de la cuisine, du terroir et des paysages corses qui a réussi à combiner ses trois passions : le chef Jean-Antoine Ottavi.

C'est sa grand-mère corse, en lui apprenant dans son enfance les bases de la cuisine du terroir, qui lui a transmis son goût pour la gastronomie et son amour du partage, ce désir de nourrir les autres en leur faisant plaisir. Plus tard, Jean-Antoine Ottavi a décidé d'en faire son métier et s'est formé aux techniques professionnelles, à Ajaccio, puis auprès de grands noms de la profession – Paul Bocuse notamment.

Il y a cinq ans, celui qui n'a jamais souhaité ouvrir de restaurant a commencé à organiser des pique-niques gastronomiques avec ses amis. Il s'est vite fait repérer sur les réseaux sociaux pour le soin qu'il apporte à chaque détail.

Pour le magazine "20h30 le dimanche", Lucile Aimard, Felix Albert et Morgane Leproust sont allés à la rencontre de ce chef épicurien sur l'île de Beauté.

Aujourd'hui, il propose de véritables banquets en plein air, dans les splendides paysages sauvages de sa Corse natale : dans une crique, sur les berges d'une rivière, en forêt, en montagne... Des tables nomades et éphémères qu'il dresse en artiste, pour ses clients désireux de vivre une expérience un peu différente, hors des sentiers battus.

Sur place, devant les convives, il confectionne ses plats "minute" sur un simple réchaud à gaz ou même un feu de bois. Ils sont concoctés uniquement à base de produits frais, locaux et de saison, fournis par des producteurs triés sur le volet.