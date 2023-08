"Grands Reportages" : « Héritiers inconnus » épisode 5 sur TF1 samedi 19 août 2023 - Vidéo

Samedi 19 août 2023 à 14:50 sur TF1, Audrey Crespo-Mara vous proposera de voir ou de revoir dans "Grands Reportages" le 5ème épisode de la série « Héritiers inconnus » réalisée par Noémie Mayaudon et Camille Roperch.

Entre secrets de famille et enjeux financiers, cette série documentaire nous plonge une nouvelle fois dans l’univers mystérieux et souvent romanesque des généalogistes successoraux.

Moitié historiens, moitié détectives, les généalogistes du cabinet ADD et associés mènent l’enquête pour apporter aux héritiers un legs souvent inattendu, et parfois leur révéler des secrets de famille enfouis depuis des dizaines d’années.

Épisode 5

Dans ce dernier épisode, Antoine et Emmanuelle poursuivent leur quête pour retrouver les héritiers d’un marchand d’art décédé pendant la seconde guerre mondiale. Objectif : leur rendre un héritage qui aurait été volé à leur famille par les Nazis : plus de 450 tableaux de grands maîtres, tous dispersés lors d’une vente aux enchères en 1942. Comment faire pour que ces œuvres leur soient restituées ? « C'est le début d'une réparation. Pour nous, c'est très important de montrer qu'il y a encore quelques étapes à franchir, ces tableaux sont partout dans le monde, voilà. Notre objectif commun, c'est de les faire revenir dans la famille. » Les généalogistes vont se battre pour obtenir gain de cause.

Cécilia et Jorel ont désormais retrouvé les héritiers de Jeanine, décédée à Arcachon, qui laisse plus d’un million d’euros. Pour ces cousins éloignés, installés dans le nord de la France, l’annonce de cet héritage a été un choc. Et l’inventaire de la maison devrait permettre à Annie et son demi-frère de remonter le fil de leur histoire familiale. « Parmi ces photos, il y a la photo de Jeanine et du père de Annie. C'est la même photo je suis extrêmement surprise. Je pense que ça va lui faire énormément plaisir. ».

Nuno et Alexandre sont chargé de retrouver les héritiers de Claire, décédée à Aix-les-Bains. Trois ans après sa naissance en 1943, sa mère et son père divorcent. Après cette séparation, Francisco, le père de la défunte, d’origine espagnole, rentre en Espagne sans plus jamais donner signe de vie. Les généalogistes doivent donc s’assurer que le père n’a pas fondé une autre famille de l’autre côté des Pyrénées, ce qui bouleverserait l’ordre de la succession. « Dans le cas où Francisco laisse des enfants en Espagne, ces enfants sont des frères et sœurs de Claire et donc des héritiers, car on ne fait pas de distinction entre demi-frères ou frères utérins, ils sont tous héritiers. », explique Nuno.

Il y a quelques semaines, Cécilia, la spécialiste des affaires compliquées s’est vu confier un dossier pour le moins hors du commun : une double succession. Monique est décédée à Bordeaux sans laisser d’enfant. Cécilia va batailler pour trouver tous les membres de son arbre généalogique, elle retrouve finalement une cousine germaine à Paris, Claire. Mais entre-temps Claire est décédée en laissant un testament dans lequel elle déclare léguer tous ses biens au couple de concierges portugais de son immeuble dans le 16ème arrondissement. « Ils ont été gardiens toute leur vie et ils vont toucher un double héritage, et pas des moindres. C'est énorme pour eux et ils vont pouvoir extrêmement bien vivre au Portugal. » Comment vont-ils réagir à l’annonce de cette manne providentielle ?

A Strasbourg, Jérôme et Julien vont devoir retrouver les héritiers de Jean-Paul. L’homme semblait vivre chichement dans sa maison de famille. « On sait que Jean-Paul est décédé célibataire. A priori, il n'a pas de frères et sœurs. Et c'est à nous de réécrire l'histoire de cette famille. » Lors de l’inventaire, les généalogistes vont découvrir un univers fantasque. Collectionneur de bibelots, de fleurs et de photos de célébrités politiques, il possédait également de nombreux livres de collection. Il laisse surtout une assurance vie très importante. Au-delà de retrouver des héritiers et de leur annoncer de quel personnage étrange ils héritent, Jérôme va devoir aussi trouver une solution pour vider cette maison et la vendre à un bon prix.