"Grands Reportages" : « Anvers, à la poursuite des diamants » sur TF1 dimanche 20 août 2023 - Vidéo

Dimanche 20 août 2023 à 13:40 sur TF1, Audrey Crespo-Mara vous proposera voir ou de revoir un numéro de “Grands Reportages” dans lequel sera rediffusé « Anvers, à la poursuite des diamants » réalisé par Lise Thomas-Richard.

Depuis le XVe siècle, la route des diamants passe par Anvers, en Belgique. Celui qu’on appelle « le quartier des diamantaires » fait à peine un kilomètre carré mais on n’y compte pas moins de 4 bourses et 2500 sociétés spécialisées dans le diamant.

Longtemps détenu par la communauté juive orthodoxe, le négoce du diamant se partage désormais avec l’Inde. De la pierre brute au joyau, les équipes de “Grands Reportages” ont suivi la route de ces diamants, grâce à des passionnés qui leur ont ouvert les portes de cet univers très secret, surprenant et parfois éloigné de l’image glamour de la pierre, symbole d’éternité et d’amour.

L’Anversoise Ilana Brandwain a lancé sa marque de bijoux il y a 3 ans. Elle est l’une des rares femmes membres de la Bourse aux diamants d’Anvers. Mais pour jouer dans la cour des grands, la créatrice doit développer des créations plus originales. Elle va miser sur un diamant rare, de couleur jaune : le Zimmi. Elle tentera de trouver un Zimmi exceptionnel en Sierra Léone. Les Zimmis sont parmi les diamants de couleur les plus recherchés au monde. “On ne les trouve que dans une zone de 25 kilomètres carrés, à la frontière du Libéria, c’est pour ça qu’ils sont si rares et si précieux.”

À l’image de ses 13 prédécesseurs, Benoît Verhulle, chef de l’atelier de haute joaillerie de Chaumet, perpétue le savoir-faire de la maison créée en 1780. Sous sa responsabilité : 15 joailliers et sertisseurs. La nouvelle collection est une gageure : un collier, des boucles d’oreilles, une bague et surtout un diadème, le grand emblème de la maison, serti de 1500 diamants de tailles différentes. Des pierres de très haute qualité que Benoît devra chercher chez les meilleurs fournisseurs d’Anvers. : “Nous avons un dessin et ensuite c’est un challenge pour trouver chaque pierre, on peut faire le tour du monde, refaire tailler un diamant, si le brut n’existe pas on ne pourra pas faire le bijou ! ”. Et lorsqu’il existe, il donne lieu à d’âpres négociations.

Annabelle Cukierman, une experte gemmologue parisienne, chasse les diamants anciens. Pour sa grande vente aux enchères qui se tient chaque année à Biarritz, elle doit réunir près de 800 bijoux d’exception. Des pièces qu’elle espère dénicher notamment à Anvers. L’experte a découvert une mystérieuse bague en diamants. Armée de sa loupe, l’enquête commence. Il lui faudra d’abord dater la pierre, scruter les moindres détails puis retracer sa trajectoire grâce aux archives des maisons de haute joaillerie : “J’essaie de faire parler les bijoux. Je pense que ces diamants auraient beaucoup d’anecdotes croustillantes à nous raconter !”

Manuel Mallen est le rebelle des diamantaires. Ses pierres ne proviennent pas des entrailles de la terre mais poussent dans des usines. Des diamants synthétiques impossible de distinguer à des diamants de mines à l’œil nu. Cette année, il s’est lancé dans un projet fou : créer une parure avec le plus gros diamant de laboratoire jamais réalisé. “Cela surpasse tout ce qu’on a fait jusqu’à présent. Nous voulons prouver que nous pouvons faire des choses aussi belles avec ce type de diamant, et je n’ai pas peur de le dire, rivaliser avec les grandes maisons de la place Vendôme”. Il n’existe qu’une poignée de fournisseurs capables de réaliser une telle prouesse technologique dans le monde. Manuel devra franchir bien des obstacles avant de réaliser son projet.