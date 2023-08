"Reportages découverte" : « Les coulisses de la place Vendôme » sur TF1 dimanche 20 août 2023 - Vidéo

Dimanche 20 août 2023 à 14:45 sur TF1, Audrey Crespo-Mara vous proposera de voir ou de revoir le numéro de "Reportages découverte" « Les coulisses de la place Vendôme » réalisé par Charlotte Marie.

C’est l’une des plus célèbres places du monde. Située entre l’opéra Garnier et le jardin des Tuileries, elle est nichée au cœur de Paris, telle un joyau dans son écrin. Caprice de Louis XIV, Napoléon 1er y dressa la célèbre colonne de bronze pour immortaliser son triomphe à Austerlitz.

Aujourd’hui encore, elle symbolise l’élégance et l’excellence à la française. Derrière ses prestigieuses façades, petites mains et grands artisans se démènent pour qu’elle tienne son rang de temple du luxe. Durant plusieurs mois ces amoureux de la place Royale en ont fait découvrir ses secrets à une équipe de “Reportages découverte”.

Comme François Perret, le chef pâtissier du plus célèbre 5 étoiles de la capitale, le Ritz. Sacré meilleur chef pâtissier de restaurant du monde en 2019, le chef se lance cette année un nouveau défi : ouvrir en un temps record une pâtisserie à son nom, au cœur de l’hôtel. « Moi ce que j’aimerais, c’est voir mes coffrets de madeleines traverser l’Atlantique et que les gens puissent rapporter un petit bout de France chez eux, ça serait super ! »



Dans la famille Piat, on est lapidaires depuis trois générations. Emmanuel, le frère, conseille les plus grands joaillers de la Place. Sa sœur, Isabelle, est créatrice de bijoux. Cette année, ils vont travailler ensemble pour lancer la toute première collection de haute joaillerie de la famille. « Toute la place Vendôme fait des choses extraordinaires. Si j’arrive à leur cheville je serai très fière de moi » assure Isabelle. Pour l’aider, son frère, Emmanuel ne va pas hésiter à partir dans des mines de Tanzanie pour trouver une pierre hors du commun.

A 32 ans, Marion Lalanne travaille pour Schiaparelli, l’une des plus grandes maisons de haute couture. Elle et son équipe n’ont qu’un mois pour réaliser les 28 créations de la collection automne hiver que le styliste américain Daniel Roseberry compte présenter à la fashion week. « C’est toujours un peu stressant parce qu’il faut que le résultat soit parfait. Cela prend beaucoup de temps car tout est fait à la main. »

Jean-François Forchantre est photographe de mode. C’est aussi un grand amoureux de la Place Vendôme. Jours et nuits, depuis trois ans, il la photographie sous toutes les coutures pour lui rendre hommage dans une grande exposition qu’il espère organiser… au pied de la colonne. Pour faire des clichés uniques, il n’hésite pas à prendre des risques. « C’est comme lorsque l’on photographie une femme qu’on aime… La Place Vendôme, c’est ma maitresse ! »

Photographes, stylistes, lapidaires, pâtissiers… Tous ces artisans, à leur manière, rendent hommage chaque jour à ce temple du luxe à la française. Ils vont nous en faire découvrir les coulisses.