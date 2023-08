"13h15, le samedi" : « Graine de championne » sur France 2 ce 19 août 2023

À voir ou à revoir ce 19 août 2023 sur France 2 dans “13h15, le samedi”, le reportage « Graine de championne » signé Morgane du Liège, Clément Voyer et Elise Leygnier.

Elisa, 17 ans, a fait le choix de l’apprentissage pour devenir fleuriste. Cette formation lui donne confiance en elle et l'a fait grandir. Elle prépare aussi un concours pour rejoindre un cercle très prisé : celui des Meilleurs apprentis de France.

De plus en plus de jeunes se tournent aujourd’hui vers les métiers de l’artisanat, que l'on voit de moins en moins comme une "voie de garage". L’apprentissage a même connu une croissance record de 40% en 2020, malgré la crise sanitaire liée au Covid-19, et le nombre de contrats signés est passé de 305 000 en 2017 à 837 000 en 2022. L’objectif du gouvernement d’atteindre le million annuel pourrait même être atteint dès cette année.

Ce document du magazine "13h15 le samedi", signé Morgane du Liège, Clément Voyer et Elise Leygnier, propose un portrait d’Elisa, qui a fait le choix de l’apprentissage grâce auquel elle se forme au métier de fleuriste.

A dix-sept ans, l’adolescente consacre ainsi tout son temps à ce qui sera bientôt son futur emploi. Elle partage sa vie entre la boutique de sa patronne, à Falaise, dans le département du Calvados, en Normandie, et l’internat où elle suit ses cours pour obtenir son Certificat d’aptitude professionnelle (CAP).

Par goût du défi, Elisa, a décidé de participer au prestigieux concours Un des meilleurs apprentis de France (MAF) qui, chaque année, voit s’affronter pour l’excellence plus de 6 000 candidats dans plus de 90 métiers. Une graine de championne…