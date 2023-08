Le journaliste François Clemenceau rejoint LCI et sa matinale le 28 août 2023

Rédacteur en chef du Journal du Dimanche depuis 2012, le journaliste François Clemenceau rejoint le Groupe TF1 et la chaîne LCI sur laquelle il sera à l'antenne à partir du 28 août 2023.

Dans son communiqué, LCI indique être heureuse d’annoncer l’arrivée du journaliste François Clemenceau, à l'occasion de cette rentrée, à partir du lundi 28 août à l'antenne. Le spécialiste reconnu sur toutes les questions d'actualité internationale rejoint l'équipe d'experts de la nouvelle Matinale semaine de la chaîne info : le 6/9 avec Jean-Baptiste Boursier. Il sera aux côtés de Soazig Quéméner et de Pascal Perri.

François Clemenceau participera aussi régulièrement à la nouvelle émission politique hebdomadaire de LCI « L’événement du Dimanche ».

Pour Fabien Namias, Directeur Général Adjoint LCI : "Je suis ravi d'accueillir au sein de notre rédaction François Clemenceau dont l'expertise et l'expérience vont être extrêmement précieuses et éclairantes pour nos téléspectateurs. Avec cette nouvelle signature, LCI renforce encore sa position de chaîne d'information premium sur l'international. Je suis convaincu que son arrivée dans l'équipe de la nouvelle Matinale portée par Jean-Baptiste Boursier est un atout indiscutable."

A propos de François Clemenceau

François Clemenceau rejoint LCI à partir du 28 août 2023. Il sera le chroniqueur de l’actualité internationale dans la Matinale de la chaîne info. Il était auparavant rédacteur-en-chef international du Journal du Dimanche depuis 2012.

Il est également responsable de la rubrique Monde de la revue politique Hémicycle depuis 2011 et contributeur de la revue Politique Internationale depuis 2017.

Il a collaboré pendant plus de vingt ans à l’émission « C’est dans l’air » et aux documentaires de Maximal Productions sur les questions de géopolitique et de défense.

Ancien correspondant d’Europe 1 à Washington (2003-2010) et au Proche-Orient, basé à Jérusalem (2001-2003), il a ouvert un blog aux Etats-Unis intitulé « USA 2008 », puis successivement « Bureau Ovale », « Trump Power » et « La Maison Biden ».

Il est l’auteur de Hillary Clinton de A à Z (Editions Du Rocher 2015), Obama et les anges-gardiens de Chicago (Riveneuve, 2011), Vivre avec les Américains (L’Archipel 2007) ; traducteur et préfacier du discours de Barack Obama à Philadelphie sous le titre De la race en Amérique (Grasset 2008).

François Clemenceau a reçu le Prix Bayeux des Correspondants de guerre 1997 (reportages en Algérie), le prix de la Coupe de l’info 2008 (meilleur blog d’actualité), et le prix de la Presse étrangère 2016 (couverture de la politique étrangère et des questions de défense).