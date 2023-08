"Reportages découverte" : « Roissy côté coulisses » sur TF1 samedi 26 août 2023 - Vidéo

Samedi 26 août 2023 à 13:40 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir ou de revoir le numéro de "Reportages découverte" « Roissy côté coulisses » réalisé par Anaïs Ciura.

C’est une ville dans la ville, l’un des dix plus grands aéroports du monde : 32 km2 (aussi grand que la ville de Lille), 200 000 passagers par jour et un avion qui décolle ou atterrit chaque minute. Et pour faire fonctionner ce mastodonte, 90000 employés.

Pendant plusieurs mois, une équipe de “Reportages découverte” a pu suivre les coulisses de cet aéroport hors norme dont la priorité numéro un reste la sécurité.

Josselyn est l’un des 22 pompiers de l’aéroport « Quand t’arrives à l’aéroport, conduire un camion 44 tonnes sur le tarmac au milieu d’avions ça fait vraiment peur, il faut s’habituer ! ». Et contrairement à certaines idées reçues, les pompiers de Roissy ne manquent pas de travail. Malaises à bord d’un avion, odeurs de gaz ou début d’incendie, de jour comme de nuit ils doivent intervenir en moins de 3 minutes.

Avec 150 personnes sous sa direction, Yassamine est responsable d’exploitation. Elle doit avoir l’œil sur tout ce qu’il passe dans le Terminal 2E, le plus grand de l’aéroport. Elle supervise la logistique mais son métier a aussi une grande part d’humain : « Un jour j’ai dû aller annoncer le décès d’un passager à son épouse qui l’attendait aux arrivées. C’est le genre de chose qu’on n’oublie jamais. » Mais la bête noire de Yassamine reste les bagages abandonnés…et vous allez voir qu’ils ne sont pas si rares.

Roissy a aussi son hôpital et sa gendarmerie. Jean Charles et ses collègues sont justement là pour détecter les colis piégés, faire régner l’ordre et démanteler les réseaux de vol de bagages : « C’est un jeu du chat et de la souris car c’est immense ici. Nous on doit prendre la personne en flagrant délit en train de voler. »

Roissy est aussi la plus grande porte d’entrée vers la France alors les douaniers comme Elisabeth sont aux aguets. Ils cherchent ceux qui transportent des contrefaçons mais aussi les passeurs de drogue… « On contrôle les voyageurs qui sont jeunes, seuls et qui ont l’air perdus. Les réseaux mafieux les prennent souvent innocents, on en a même déjà eu qui ne savaient pas prendre un escalator… »

A l’extérieur, près des pistes, Jonathan l’effaroucheur dispose de tout un arsenal pour éviter les collisions entre les oiseaux et les avions. Il surveille particulièrement les pistes de décollage : « Lancé à 200km h l’avion n’a plus assez de piste pour s’arrêter s’il percute un oiseau et là ça peut être dangereux. » Jonathan est l’ange gardien des avions mais aussi des animaux de Roissy. Renards, canards, lapins, ils sont nombreux. Jonathan fait en sorte qu’ils vivent en harmonie avec les avions sans jamais interférer avec le trafic.

Embarquement immédiat dans les coulisses du plus grand aéroport de France…