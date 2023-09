"Reportages découverte" : « Les paradis du camping » sur TF1 dimanche 3 septembre 2023

Dimanche 3 septembre 2023 à 13:50 sur TF1, Anne-Claire vous proposera de voir dans "Reportages découverte" « Les paradis du camping », un reportage d'Adèle le Canu avec Nathalie Gros.

L’été, le camping est de très loin le premier mode d’hébergement collectif en France. Près de 25 millions de personnes passent une partie de leurs vacances estivales dans un camping. Et avec plus de 7000 établissements, il y en a pour toutes les bourses et toutes les envies.

Cet été les équipes de "Reportages découverte" ont posé leurs valises dans deux campings bien différents. D’un côté, une petite structure familiale dans la Manche, entourée des vertes prairies de Normandie. Ici, une centaine de clients fidèles viennent chaque année chercher le calme. De l’autre, sur les immenses plages de Charente Maritime, une grosse machine de loisirs bien huilée, pensée pour que toutes les générations trouvent leur bonheur sans avoir à sortir de l’établissement.

Bienvenue au camping !

Le camping des 2 rivières, près de Dieppe, change de propriétaire. Après avoir passé toute sa vie professionnelle dans le monde de la boulangerie, Jean Luc, 58 ans, a décidé de travailler à l’air libre. C’est sa première saison. A ses côtés, son fils Lucas. En échec scolaire, il découvre le monde du travail. Pas de doute, il préfère tondre la pelouse plutôt que s’ennuyer en classe !

Tout l’été ils vont accueillir des clients. Certains sont nouveaux mais beaucoup sont des habitués à qui ils vont devoir démontrer que l’établissement est toujours au niveau de leurs attentes. Parmi eux, Bernadette et Joël. C’est leur douzième été dans le tout petit camping des 2 rivières. Ils ont le plus beau mobil-home. Le plus décoré en tout cas. On les appelle Madame et Monsieur Grenouille car Bernadette collectionne les grenouilles et il y en a partout. Joël lui est pêcheur, il a son ponton personnel sur l’étang devant son mobil-home. C’est lui qui organise le concours de pêche chaque année.

En Charente, le camping de la Palmyre affiche 600 emplacements. C’est six fois plus que le petit camping normand. Les jours de pointe, l’établissement accueille jusqu’à 3000 clients ! Une « usine » au service du farniente, qui fonctionne grâce à une armée de petites mains aussi discrètes qu’indispensables.

Jérôme est chargé d’organiser les spectacles du soir. Chaque jour il doit recruter des volontaires pour monter sur scène. Mais tous les vacanciers ne sont pas forcément à l’aise sous les spots lights !

La famille Duchamp elle, avec ses huit petits enfants, ses trois couples de parents et ses deux patriarches, occupe deux grands mobile home. Pour cette tribu XXL, le camping est la seule solution.

Deux manières de concevoir les vacances, presque deux visions du monde.