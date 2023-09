"13h15, le samedi" : « Retour de flammes » sur France 2 ce 9 septembre 2023

Samedi 9 septembre 2023 dans "13h15, le samedi" sur France 2, Laurent Delahousse vous proposera de découvrir « Retour de flammes » un reportage signé Matthieu Darnon, Nicolas Picquet, avec Eric Chevalier.

En juillet 2022, la Gironde a fait face à des incendies historiques. Plus de 30 000 hectares sont partis en fumée et, un an après, les traces sont toujours visibles, aussi bien sur ces terres devenues hostiles que dans l'esprit des habitants, toujours traumatisés.

Il y a un an, en juillet 2022, de terribles incendies ravageaient la Gironde. En seulement dix jours, plus de 30 000 hectares partaient en fumée, laissant des hommes et des femmes désemparés et des projets de vie en morceaux. Un immense traumatisme et des dégâts encore visibles aujourd'hui.

Les équipes de "13h15" avaient alors rencontré deux hommes, Franck Couderc, directeur du camping les Flots Bleus, au pied de la dune du Pilat, et Vincent Dedieu, maire du petit village d’Origne rongé par les flammes, que le stress et la fatigue avaient conduit à l’infarctus. Où en sont-ils un an plus tard ?

Sur le bassin d'Arcachon, Les Flots Bleus fait partie des cinq campings détruits lors de l'incendie à la Teste-de-Buch. Près de 7 000 hectares avaient brûlé. Heureusement, les vacanciers avaient été évacués et il n'y avait pas eu de victime. Un an après l'incendie, Franck a pu rouvrir son camping et continuer l’histoire tissée depuis des années avec les habitués du lieu.

Du côté des petits villages forestiers et du maire d'Origne, la situation est beaucoup plus nuancée. En juillet 2022, le bourg de 180 habitants et le massif forestier alentour avaient été ravagés par les flammes. Aujourd'hui, le paysage semble durablement modifié et les terres sont dénudées. L'humidité de l'air, l'état des sols, la surveillance de la météo font désormais partie de son quotidien d'élu.