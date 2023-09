"13h15, le dimanche" : Bernard Tapie « Libre » sur France 2 ce 10 septembre 2023

A découvrir ce 10 septembre 2023 sur France 2 dans "13h15, le dimanche", « Libre » une série en quatre épisodes signée Maxime Bénéteau et Fabien Lasserre, avec la voix de Pierre Arditi.

Cette série en quatre épisodes du magazine "13h15 le dimanche" plonge au cœur des mille et une vies de Bernard Tapie. L’homme d’affaires, véritable touche-à-tout, a vécu une ascension fulgurante mais également des chutes très douloureuses.

Bernard Tapie était un personnage de roman, au parcours hors normes, suscitant l’admiration autant que l’exaspération. Il a tout connu : le succès, la richesse, mais aussi la dégringolade, les condamnations, jusqu’à la prison. Durant sa détention, l’homme d’affaires a beaucoup écrit. Et c’est à travers ses textes que le "13h15" raconte son histoire.

Épisode 1 Les "années fric"

Issu d’une famille modeste, Bernard Tapie a multiplié les combines pour se sortir de cette situation, à commencer par une activité de vendeur de téléviseurs, rapidement florissante grâce à un stratagème bien huilé.

Mais l’ancien ministre de la Ville (1992-1993) du président François Mitterrand en veut toujours plus. Il s’attaque à plus gros avec l’affaire des châteaux de Bokassa qui résume à elle seule la mentalité de l’homme d’affaires, capable de tout risquer pour tout gagner.

Épisode 2 Un aventurier en politique

En quelques années, l'insatiable businessman devient l’une des vingt plus grandes fortunes de France. Grâce à une communication novatrice et à un talent d’orateur indéniable, il est même élu "Homme de l’année" par les médias français en 1984.

Deux ans plus tard, en 1986, Bernard Tapie reprend l’Olympique de Marseille et fait les choses en grand, comme toujours. Il fait basculer le football dans l’ère du grand spectacle. La cité phocéenne, une ville taillée à sa mesure où il finit par plonger dans l’activité la plus intense qui soit : la politique.

Épisode 3 Le chute

L’homme d’affaires que tout le monde voyait à droite rejoint finalement la lutte contre l’extrême-droite de Jean-Marie Le Pen aux côtés de François Mitterrand. Toujours très bon orateur, il parvient à se faire une place dans le paysage politique français.

Mais après une ascension aussi fulgurante, la chute est dure. Mis en examen pour abus de biens sociaux, il est ensuite mis en examen dans la célèbre affaire OM-VA puis pour faux et usage de faux. Bernard Tapie est incarcéré le lundi 3 février 1997, à la maison d'arrêt de la Santé, à Paris.

Épisode 4 Les derniers combats

Après des démêlés avec la justice, les magistrats interdisent à Bernard Tapie d’être candidat à une élection. C’est la fin de sa carrière politique. Il n’a plus le droit de faire des affaires ni de poursuive ses activités dans le sport. Mais une fois de plus, il va rebondir.

D’autant qu’il lui reste des batailles essentielles à mener. Face à la justice mais pas seulement. Son dernier combat, le plus important, est contre un double cancer de l’estomac et de l’œsophage. Défiant tous les pronostics, il lutte durant des années avant de s’éteindre, le 3 octobre 2021.