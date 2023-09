Vianney sera le parrain du Téléthon 2023 les 8 & 9 décembre 2023 sur France Télévisions - Vidéo

Après Matt Pokora, Soprano et Kev Adams, c'est au tour du chanteur compositeur Vianney de prendre les rênes du Téléthon pour s'engager aux côtés des chercheurs, des familles et des milliers de bénévoles mobilisés partout en France dans le combat contre les maladies rares.

Cet artiste sensible et humaniste souhaite rassembler les Français autour du Téléthon :

Je suis très fier d’être le parrain du Téléthon 2023. J’ai l’intention de tout donner pour mettre en lumière ces parents et ces enfants qui se battent au quotidien, et pour soutenir les chercheurs qui font un travail formidable. Je m'attends sincèrement à de belles rencontres et à apprendre lors des visites des laboratoires de Généthon. Je suis honoré de porter les espoirs des familles et des équipes scientifiques, de partager les victoires et les défis du Téléthon. Je compte sur vous pour me rejoindre dans ce qui va être une superbe aventure !