"Reportages découverte" : « Les secrets de l’eau guérisseuse » sur TF1 samedi 16 septembre 2023

Samedi 16 septembre 2023 à 14:50 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir dans "Reportages découverte" « Les secrets de l’eau guérisseuse » réalisé par Laurent Fléchaire.

Stéphanie, Pierre et Arnaud croient tous les trois, à leur façon, au pouvoir de l’eau.

L’eau, selon eux, a des vertus auxquelles on ne prête pas assez attention, sans doute parce que l’eau est paradoxalement trop proche de nous, nous qui en sommes intimement constitués.

Arnaud Chassery est courageux. Il a nagé dans toutes les mers du monde, il a traversé 5 fois la Manche en slip de bain, il n’est pas jamais malade, et il a un goût très prononcé pour l’eau froide. Il plonge en plein hiver dans la rivière en bas de chez lui, il va participer aux championnats du monde en eau glacée, et il va aussi tenter un exploit en altitude : le « ice mile », sorte de graal de la discipline, tellement dur à accomplir que certains perdent connaissance en s’y essayant : 1609 mètres dans une eau à 4 degrés. « Dans ce genre de défi, on se retrouve vraiment face à soi-même. Moi, je ne suis pas le meilleur des nageurs mais j’ai un secret : je ne suis pas en lutte dans les éléments. Je fais corps avec. Et quand, je nage, je deviens amour. J’irradie ce que je suis dans l’eau, j’irradie toutes les molécules d’eau de l’amour que je porte à ceux que j’aime. Et je suis porté par l’eau ! » assure Arnaud. Ça sera sa dernière course.

Stéphanie Vautey trouve, elle, à l’inverse, son bonheur dans l’eau chaude. Sur l’île de la Réunion. Elle enseigne le Janzu : une nouvelle technique de relaxation totale où les gens sont manipulés dans une eau à 29 degrés. Ils se retrouvent comme des foetus dans le liquide amniotique. Ils doivent, pour une fois, ne rien décider et se laisser aller. Ils doivent faire ce qu’il y a de plus difficile à faire dans la vie : faire confiance. « Quand j’ai découvert ça, il y a 12 ans, au Mexique, dans une très belle lagune en pleine nature, j’ai dit « Ah oui, merci ! » En fait, être manipulé comme ça dans l’eau, ça nous ramène forcément à quand on était bébé, et ça fait remonter les émotions à la surface. Quand les gens pratiquent le Janzu pour la première fois, ils ne s’attendent pas à ce qu’ils vont vivre. » Justement, Ingrid avant de suivre un stage de formation au Janzu proposé par Stéphanie, veut expérimenter sur elle-même cette technique dans les mains de Stéphanie : « elle va là où l’on ne s’attend pas. Elle m’a fait un cadeau énorme. C’est un des moments les plus forts de ma vie ».

Pierre Lapèze habite le Gers depuis 75 ans, il est joyeux, mais il y a quelque chose qui lui empoisonne la vie : il a du psoriasis. Heureusement, il croit dans les eaux miraculeuses : celle de Lourdes, ainsi que celles des sources de sa région, connues depuis des siècles pour remédier à ces problèmes dermatologiques. Pierre : « C’est pas une chance d’avoir cette croyance ! J’ai des copains qui en rient… mais moi je n’en ris pas. Lourdes, la première fois que j’y suis allé, c’était en car, avec ma grand-mère. J’avais 5 ans, elle m’achetait des gourmandises. Aujourd’hui, passer les mains sur la pierre de la grotte ou boire de l’eau de Lourdes, ça me fait chaud au coeur. Je ne suis pas au bord des larmes… mais pas loin !! Je viens à Lourdes, quand mon coeur me le demande ! Alors, c’est peut-être pas un lieu de guérison ici, mais ça peut aider. Et moi, j’y crois ».