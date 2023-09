"13h15, le samedi" : Maroc « Le village de Kenza » ce 16 septembre 2023 sur France 2

Samedi 16 septembre 2023 dans "13h15, le samedi" sur France 2, Laurent Delahousse vous proposera de découvrir « Le village de Kenza » un reportage signé Jean-Sébastien Desbordes, Matthieu Martin, Stéphane Kenech et Morgane du Liège.

Le séisme meurtrier qui a endeuillé le Maroc, a déclenché un élan de solidarité dans tout le pays et au-delà. Les images des corps retrouvés sous les décombres et des rescapés qui ont tout perdu, toutes ces vies détruites, ont touché beaucoup d’étrangers et de Marocains, dont Kenza Fenjiro que l'équipe du 13h15 a suivie.

Bouleversée par le tremblement de terre, cette Marocaine qui travaille dans l’hôtellerie, s’est rendue dans la région de son enfance, la très belle vallée de Ouirgane dans le haut Atlas, où sa famille tient un hôtel.

A seulement 30 km de l’épicentre du séisme, certains de ces villages de montagne, parfois difficiles d’accès, ont été littéralement soufflés.

Après le choc face aux destructions, Kenza a essayé d’aider, à son niveau, les habitants. Les réconforter face au drame, cibler leurs besoins, aider à la distribution de nourriture, accompagner au mieux ceux qui ont tout perdu.