"Grands Reportages" « Odyssée en Méditerranée » sur TF1 dimanche 17 septembre 2023 - Vidéo

Dimanche 17 septembre 2023 à partir 13:40 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir dans "Grands Reportages" les 2 premiers épisodes de la série documentaire « Odyssée en Méditerranée » réalisée par Delphine Kluzek, Marine Chassang et Margot Zaparucha.

Des Baléares aux Cyclades en passant par les îles françaises, italiennes ou croates, on recense plusieurs dizaines d’îles en Méditerranée. Ces confettis de terre perdus en pleine mer recèlent une infinie variété de paysages, de cultures, de gastronomies et de trésors naturels ou historiques. Cette richesse, associée à l’art de vivre à la mode méditerranéenne, font de ces îles de petits paradis hors du temps, où de plus en plus de Français décident de tenter leur chance, ou de poser définitivement leurs valises.

C’est donc pour une Odyssée moderne que nous embarquons avec eux, dans ce feuilleton en 4 épisodes. Le temps d’une simple escale ou pour toute la vie, tous rêvent d’ailleurs, de rencontres hors des sentiers battus, d’aventures et de réussite. Tous ont un défi personnel ou professionnel à relever. Mais ces destins croisés ont un point commun : ils célèbrent chacun à sa manière la magie de ces îles, les perles de la Méditerranée.

13:40 Épisode 1

Dans l’épisode 1, nous embarquons pour une croisière en voilier dans les îles éoliennes, dans le sillage d’Allison Pellaers et Philippe di Renzo. Ces 2 amis se lancent pour la première fois cet été dans ce voyage qu’ils souhaitent proposer aux vacanciers en quête de beauté, et d’authenticité. Comme le souligne Allison, « c’est super important pour moi ce projet parce que c’est ce que je veux faire de ma vie quoi donc forcément c’est un gros enjeu. On espère tous les deux emmener ce projet très très loin ! » Ensemble, les 2 amis vont entraîner un petit groupe de vacanciers dans un voyage inoubliable, entre ascension de Vulcano, initiation à la voile, cours de yoga avec la mer pour horizon, et contemplation du Stromboli en éruption.

Dans la lagune vénitienne, Michèle Richer, elle, a fait de l’île de Murano son port d’attache. Depuis 25 ans, cette designer travaille avec les meilleurs maîtres verriers de l’île. « A Murano, explique-t-elle, derrière chaque porte, c’est comme un labyrinthe et se cache une famille avec un savoir-faire très particulier. Le touriste qui vient à Murano typiquement il ne sait pas quelle porte pousser. C’est un jardin très secret. Et j’ai cette chance de travailler depuis longtemps avec eux, donc je suis un peu l’ambassadeur entre les artisans verriers et le client. » Depuis 6 ans, Michèle a même créé sa propre société, Milodina. Cette jeune entreprise devra cet été relever un défi hors norme : réaliser 8 lampadaires monumentaux en verre pour un riche client oriental. Mais la designer et les maîtres verriers n’auront que 2 mois pour y parvenir, alors qu’il en faudrait normalement 4…

En Corse, Marie Potrel a décidé de célébrer la singularité de son île natale… derrière les fourneaux. Cette jeune cheffe, spécialisée dans l’évènementiel, avait jusqu’à présent l’habitude de préparer toutes ses prestations culinaires dans l’exiguïté de sa petite cuisine personnelle. Cet été elle passe à la vitesse supérieure : c’est à bord d’un food-truck rénové par ses soins qu’elle veut désormais sillonner les routes de l’île de beauté. « Ça signe le début d’une nouvelle aventure, avec mon camion, ma nouvelle cuisine… et ça signe de nouveaux événements en compagnie de mon Food-truck ! » Et pour elle ce nouveau projet démarre sur les chapeaux de roue, avec un repas à préparer pour 200 personnes à Bonifacio dans le cadre d’une exposition organisée par le centre Pompidou. Au menu, une recette pour le moins insolite : un kebab… de mérou, avec lequel elle espère bien surprendre et séduire.

Enfin nous ferons aussi connaissance avec Laurent Labarthe, qui a créé une société de yachting au cœur des Cyclades, à Mykonos. Sur cette île iconique prisée par la jet-set du monde entier, le chef d’entreprise doit se plier en quatre pour satisfaire tous les caprices de ses riches clients, entre excès et démesure… Cet été, Laurent devra notamment escorter en bateau Anna Vissi, l’une des plus grandes stars de la chanson grecque, pour un concert évènement dans l’un des bars restaurants les plus chics de l’île. Mais Laurent est inquiet : le jour J tout dépendra des conditions météo sur cette île connue pour ses vents puissants : « Imaginez si elle tombe à l’eau avant le concert, c’est même pas que je suis viré, je ferme ma compagnie là ! »

14:50 Épisode 2

Dans l'épisode 2, Michèle Richer va enfin voir l'aboutissement de tous ses efforts conjugués avec le savoir-faire exceptionnel des maîtres verriers de Murano: la réalisation et le montage de ses 8 lampadaires destinés à une riche famille orientale. "Un joli moment solennel. Il n’y a pas de bruit, on regarde. même si je sais par coeur comment ça se monte, mais voilà, ça prend vie. ça se joue au moindre détail en fait. C’est des ajustements, des dimensions. Et c’est là où mon dessin, je vois qu’il est respecté. Donc ça fait plaisir!"

Nous retrouvons aussi Laurent Labarthe et ses yachts à Mykonos. Sur l’île de tous les excès, le chef d’entreprise doit répondre à toutes les demandes de ses clients : « Ça c’est un champagne à 300-400 euros. Pas trop cher non ? Ca va ? Pour la démesure de Mykonos ? » Mais surtout, Laurent va devoir organiser le transfert en bateau d’une superstar grecque, Anna Vissi ! Il doit escorter la chanteuse jusqu’à l’un des bars les plus prisés de l’île… si le vent ne vient pas perturber ses plans !

Sur les côtes croates, David Topic et Valentina Matesic, frère et soeur, se sont aussi associés dans le travail, pour faire découvrir aux touristes l'archipel des îles Kornati, 150 ilots sauvages aux airs de bout du monde, et la presqu'île de Zadar, célèbre pour sa richesse historique et architecturale. Ensemble, ils veulent monter un circuit qui combine escapade en mer et jeu de piste dans le presqu'île. Une manière pour eux de resserrer leurs liens familiaux, et de rendre hommage à la terre de leurs origines. "C’est facile de travailler avec son frère, souligne Valentina, on se comprend sans se dire les choses. Et ça rend très fiers nos parents aussi. On est revenus au pays de nos parents qu’ils avaient quitté il y a une quarantaine d’années. ça leur fait vivre des choses très émouvantes..."

Au cœur de la Méditerranée, Valérie Dosogne et Massimiliano Diforti ont choisi la Sicile pour se dire « oui ». Dans un écrin exceptionnel, une église ouverte sur l’île d’Ortigia et une grotte troglodyte à Syracuse pour la fête, le jeune couple a décidé de faire la part belle aux traditions : calèche, cérémonie en Italien, spécialités culinaires made in Sicile … Ils pourront compter sur l’aide de Patrick et Roxana, un couple de wedding-planner franco-sicilien, qui veilleront aux moindres détails : « le jour d’un mariage, on ne peut rien laisser au hasard », souffle Roxana. Du repérage aux préparatifs jusqu’au jour J, organisateurs et mariés feront le maximum pour que ce jour soit inoubliable.

Dans les Baléares, nous rencontrons Emmanuel et Stéphanie de Sola. Avec leurs deux filles, ils ont quitté l’agitation de la vie parisienne et le rythme effréné de leurs emplois pour le calme de Minorque. Sur place, Emmanuel a choisi de se reconvertir dans la boulangerie : l’ancien cadre fabrique et vend désormais du pain français dans sa petite boutique, Pigalle ! Stéphanie, elle, a quitté le monde de la mode pour l’immobilier. Pour que leur intégration soit complète, ils ont également inscrit leurs filles à l’école locale… où l’on ne parle pas français ! Cette saison est celle de tous les tests pour la petite famille, qui a abandonné des revenus confortables en France pour un cadre de vie idyllique à Minorque. « C’est vrai qu'on est sur une île et c'est un petit peu paradisiaque. Mais il faut quand même qu'on gagne notre vie. Donc le projet de la boulangerie aujourd'hui, il fonctionne, mais ça peut pas suffire en fait pour une famille », explique Stéphanie. Ont-ils fait le bon choix ?