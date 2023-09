Marie Portolano et Thomas Sotto vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mercredi 27 septembre 2023 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

Les invités reçus dans “Télématin” mercredi 27 septembre 2023 :

07:15 Maria Lee spécialiste des transports chez Sia Partners.

07:40 Les 4 vérités : Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée Nationale.

08:15 Chris Marques, danseur et chorégraphe.

09:00 Philippe Risoli.