Bruno Le Maire invité de "L'Événement" sur France 2 jeudi 28 septembre 2023 après le 20H

Jeudi 28 septembre 2023, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, sera l'invité de "L'Événement" juste après le Journal de 20 Heures.

Dn direct juste après le Journal de 20H, France 2 propose L’événement, l’interview, le nouveau rendez-vous présenté par Caroline Roux avec un invité politique, international ou au coeur de l'actualité.

En pleine semaine de présentation du budget alors que l’inflation s’envole et que les prix de l’essence sont au plus haut, comment améliorer le pouvoir d’achat des Français sans faire exploser la dette de l’Etat ?

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique sera l'invité de ce premier rendez-vous de la saison et il répondra aux questions de Caroline Roux.

Diffusion également sur TV5MONDE.

Par conséquent, l’épisode de la série "Un si grand soleil" est déprogrammé et décalé au vendredi 29 septembre 2023.