"Reportages découverte" « Boulangères, la révolution des fournils » sur TF1 samedi 30 septembre 2023

« Boulangères, la révolution des fournils » réalisé par Marie Lorand.

C’est seulement en 2021 que le Larousse a fait évoluer sa définition du mot “boulangère”. Désormais, elle peut être celle “qui fabrique le pain”, et non plus la “femme du boulanger”, longtemps cantonnée à la boutique. Sacs de farine moins lourds, mécanisation, meilleure répartition des tâches au sein du couple... Depuis quelques années, une petite révolution est en marche : n’en déplaise à Marcel Pagnol, le pain n’est plus seulement une affaire d’hommes. Et les femmes que les équipes de "Reportages découverte" ont suivies ne manquent ni de détermination ni d’idées pour révolutionner la boulangerie.

A 36 ans, Céline, a déjà travaillé 15 ans au sein d’une banque, en tant que chargée d’affaires. Puis un jour, la vocation du pain lui est apparu, comme une évidence. “Quand je fabrique le pain, j’entre dans une bulle, comme s’il n’y avait plus rien autour”. Céline se lance donc dans un parcours de reconversion à l’Ecole Internationale de boulangerie de Noyers-sur-Jabron, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Avec son voisin Kevin, qui l’a embarquée dans l’aventure, elle nourrit un rêve très concret : ouvrir une boulangerie dans la vieille ville de Vence, à l’abri des remparts. Mais Céline et Kevin ont tout à apprendre depuis la fabrication du pain jusqu’à la gestion d’un commerce.

Margaux, elle, a un tout autre parcours. Elle a pris le chemin du fournil dès ses 14 ans. Cinq ans plus tard, la jeune Auxerroise se retrouve catapultée au niveau national du Concours de Meilleur jeune Boulanger de France, qui a lieu à Laval, en Mayenne. Seule femme, face à 16 concurrents masculins : “Ca ne me dérange pas d'être la seule femme. Mais si je gagne, ça peut être pas mal, quand même, de dire que j'ai gagné face à tous ces hommes” se projette-t-elle, prête à tout donner pour cette ultime épreuve.

A 5000 kilomètres de là, Fleur aussi rêve d’ouvrir sa première boutique, mais sur une terre un peu plus exotique : la ville d’Accra, capitale du Ghana. ”Vu de l'étranger, la France c’est d’abord le vin, le béret... et la baguette !” résume-t-elle en riant. A 30 ans, cette ancienne analyste de l’agroalimentaire aime se présenter comme une “boulangère 2.0” et pour cause : elle a tout appris en ligne. Une volonté de fer et beaucoup de créativité lui ont permis de monter une équipe de 20 personnes... Mais elle a maintenant besoin d’une vitrine.

Chez les Fressinaud, le pain est une affaire de famille qui dure depuis près de 25 ans au sein de la Halle aux Pains, place Dupuy à Toulouse. Et Chloé, l’aînée, ne veut surtout pas la laisser filer : “Cette boulangerie, c’est ma maison, je veux la garder !” raconte la jeune femme de 23 ans, qui a fait ses premiers pas dans le fournil. Malgré le contexte économique incertain, elle envisage de passer son CAP en candidate libre à la fin de l’année, pour ensuite reprendre l’entreprise. “Mes parents ont bien tenté de m’en décourager, mais ils savent que je suis têtue, raconte-elle en riant. Et au fond d’eux, ils sont très fiers”

Du bon pain de l’Yonne aux hauteurs de Sisteron, des fournils toulousains aux rues d’Accra au Ghana, portrait-croisé de quatre boulangères de caractère, bien décidées à se faire une place dans le métier.