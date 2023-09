"13h15, le samedi" : « Génération K-pop » ce 30 septembre 2023 sur France 2

Samedi 30 septembre 2023 dans "13h15, le samedi" sur France 2, Laurent Delahousse vous proposera de découvrir « Génération K-pop » un reportage signé Claire Leisink, Benjamine Jeunehomme et Thibault Pomares.

Séries, films, musique, gastronomie... Nombreux sont les Français tombés sous le charme de la culture sud-coréenne. Cette percée fulgurante porte même un nom : "hallyu", signifiant littéralement "vague coréenne".

BTS, Blackpink, EXO ou Twice... Ce sont des groupes de K-pop suivis par des millions de fans à travers le monde entier, qui multiplient les tubes. Le clip de Dynamite, du groupe BTS, comptabilise par exemple plus de 1,7 milliard de vues sur YouTube, et ce n'est pas un cas isolé.

Apparue au début des années 1990 en Corée du Sud, la K-pop s'est imposée à travers le monde à la fin des années 2000. Le secret de cette réussite ? Des musiques entraînantes, des clips dynamiques avec des chorégraphies travaillées, mais pas seulement. C'est aussi toute une industrie, depuis le recrutement des nouveaux artistes jusqu'aux shows délirants qu'ils proposent sur scène comme à la télévision.

Les équipes de "13h15 le samedi" explorent les coulisses de ce courant musical mondialement populaire.

Antoine a 24 ans, il est français et fait partie de cette génération fascinée par la pop sud-coréenne, qu’il a découverte il y a quelques années par hasard en surfant sur Facebook. C’est le groupe BTS, le boys band le plus populaire au monde, qui a été l’élément déclencheur de sa passion. Antoine a regardé un de ses clips, puis un deuxième... et il a bientôt découvert d’autres artistes.

Antoine a même rejoint un groupe de K-pop "dance cover", dans lequel il reproduit les chorégraphies de ses stars favorites. Et il ne manque pas un concert de ses idoles lorsqu’ils passent en France : comme 15 000 autres fans, il était à celui des Blackpink à Paris.