"20h30 le samedi" « Rivaux de toujours » ce 30 septembre 2023 sur France 2

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse ce 30 septembre 2023 sur France 2 dans la continuité du JT de 20H, « Rivaux de toujours ».

Ce nouveau numéro de la saison du magazine "20h30 le samedi" raconte deux histoires de rivalité politique immortalisées par des clichés devenus célèbres.

Le jour où > Une photo entre Nixon et Khrouchtchev est devenue un outil de propagande

En 1959, en pleine guerre froide, Richard Nixon, vice-président des Etats-Unis, est pris en photo avec un doigt menaçant pointé vers Nikita Khrouchtchev, dirigeant de l’URSS. Ce cliché, pris par hasard par Elliott Erwitt, a fait le tour du monde. Il a même servi d’affiche de campagne pour Nixon lors des élections présidentielles américaines, afin d’illustrer la suprématie des Etats-Unis sur son ennemi de longue date.

C’est bien parce que les photos sont puissantes qu’elles jouent parfois un rôle politique, font basculer les opinions publiques, ou sont utilisées à des fins de propagande. Pourtant, si les photos pouvaient parler, elles raconteraient une tout autre histoire, une histoire de choux, de viande et de cuisine américaine...

Actu > Sarkozy, Hollande et le fou rire

Ce sont deux hommes que tout oppose : les idées, le style, et le bord politique. Nicolas Sarkozy a été avocat, chef de file de l’UMP, président de la République. François Hollande a été premier secrétaire du PS, maire de Tulle et également président de la République. Nicolas Sarkozy et Francois Hollande ont été souvent rivaux, pas vraiment complices.

Et pourtant, un jour de 2005, un cliché est pris lors d’une séance photo dans les locaux de Paris Match : les deux futurs présidents sont en plein fou rire. Que s’est-il passé ce jour-là ? Est-ce un coup de com’ savamment orchestré, une sorte de trêve complice, ou un peu des deux ?

Bonus > Le dernier duel à l'épée en politique

Le duel en politique se fait aujourd’hui en quelques petites phrases, sur les plateaux de télévision comme sur les réseaux sociaux. Mais savez-vous de quand date le dernier vrai duel à l’épée entre deux hommes politiques français ? C’était il y a un peu plus de cinquante ans, en 1967, entre deux députés français, Gaston Defferre et René Ribière.