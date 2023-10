"Grands Reportages" « Voisins : une guerre sans fin » sur TF1 samedi 7 octobre 2023 - Vidéo

Samedi 7 octobre 2023 à 13:40, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir ou de revoir dans "Grands Reportages" « Voisins : une guerre sans fin » réalisé par Rim Khalifa.

Haie mitoyenne mal entretenue, problèmes de bruits ou carcasses de voitures sur un chemin commun, les motifs de tensions entre voisins sont infinis. Et cela peut rapidement s’envenimer et durer de longues années.

Un Français sur trois serait en conflit avec ses voisins… Parfois les médiateurs ou les conciliateurs arrivent à trouver une solution. Mais en général le chemin vers le compromis est long est semé d’embuches.

Pendant plus d’un an une équipe de “Grands Reportages” a suivi des familles au bord de la crise de nerf. La raison : leur voisin !

Jusque récemment, Patrice et Martine savouraient une retraite paisible à Verneuil, dans l’Eure… Mais tout a changé quand leur voisine a décidé d’installer de grosses jardinières sur le chemin d’accès à leur maison. Le couple craint désormais d’abîmer ses véhicules. De son côté la voisine assure, en toute bonne foi, avoir seulement voulu embellir le chemin. Et cela lui a coûté plusieurs milliers d’Euros. Un conciliateur va tenter de trouver un compromis entre les deux parties pour leur éviter une coûteuse procédure judiciaire…

Dans la Drôme, Michaël est au bout du rouleau : son voisin, le propriétaire d’un luxueux domaine provençal, organise plusieurs fois par semaine de bruyants mariages. Pétition, procédure judiciaire, appels récurrents aux gendarmes… Le père de famille est prêt à tout pour faire cesser les nuisances et retrouver le calme d’autrefois…

Près de Pau, c’est l’histoire d’une petite balle qui n’en finit pas de casser les oreilles de tout un quartier, et notamment celles de Monica. Certains voisins du club de Padel ont décidé d’aller en justice pour obliger le gérant à ne plus exploiter ses terrains extérieurs... Mais tous ne sont pas du même avis et le patron du club assure avoir déjà beaucoup fait pour insonoriser. Le quartier se déchire.

Enfin, en Normandie, deux voisins, un pianiste et un agriculteur, se livrent une guerre sans fin à cause d’une haie que personne ne veut entretenir. Mais après l’échec d’une première conciliation, les deux parties sont peut-être enfin prêtes à faire des concessions…