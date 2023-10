"Télématin" lundi 9 octobre 2023 : les invités de Marie Portolano & Thomas Sotto sur France 2

Marie Portolano et Thomas Sotto vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 lundi 9 octobre 2023 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

Émission spéciale ce lundi matin de 06:30 à 08:40 consacrée aux évènements en Israël.

Les invités reçus dans “Télématin” lundi 9 octobre 2023 :

Général Dominique Trinquand, spécialiste des relations internationales.

Général Christophe Gomart, ancien directeur du renseignement militaire.

Gilles Kepel, professeur des Universités, titulaire de la Chaire Moyen-Orient Méditerranée à l'École normale supérieure.

07:40 Les 4 vérités : Manuel Bompard, coordinateur de l'équipe opérationnelle de La France insoumise.

08:15 Raphaël Morav, chargé d’affaires auprès de l’ambassade d’Israël.

09:00 Henri Leconte, ancien joueur de tennis.