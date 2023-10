"Reportages découverte" « Arts de la table : on remet le couvert » sur TF1 samedi 14 octobre 2023

Samedi 14 octobre 2023 à 13:40 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir dans "Reportages découverte" « Arts de la table : on remet le couvert » réalisé par Elodie Branson.

Depuis le 17è siècle, la France est mondialement réputée pour ses arts de la table. De la fourchette au verre en cristal, en passant par le dressage, jusqu’au service à table, c’est un savoir-faire qui se transmet au fil des générations. Aujourd’hui, un vent nouveau souffle sur ce milieu où la tradition règne en maître.

Pendant près d’un an, une équipe de "Reportages découverte" a suivi cette nouvelle génération de passionnés qui tentent de révolutionner cet art de vivre « à la française » pourtant très codifié.

A 32 ans, Fabienne est souffleuse de verre. Tout juste recrutée dans une usine du Nord de la France, elle va devoir se former avec ses collègues maitres verriers, en République Tchèque pour apprendre à fabriquer l’un des verres en cristal les plus fins au monde. « C’est assez gratifiant de se dire qu’on va réintroduire un savoir - faire qui a disparu en France ! » Mais, cette technique ancestrale très compliquée va leur donner du fil à retordre !

A à peine 18 ans, la dynamique Léa a décidé, elle, de se lancer dans une carrière de maître d’hôtel. Un métier où aucun geste n’est réalisé au hasard. La lycéenne prépare assidument le concours de Meilleur apprenti de France et elle s'entraîne jour et nuit pour se donner toutes les chances de décrocher le titre prestigieux. « Je me lève, je pense au concours des Maf... Je me couche je pense maf, je pense aux maf tout le temps ! » Mais maîtriser l’art du service à la française va mettre ses nerfs à rude épreuve.

A 32 ans, Geoffrey dépoussière l’ébénisterie en créant des pièces en bois pour les grandes tables. Il parcourt la France pour vendre ses objets uniques aux grands chefs. « Je suis un peu un VRP du bois ! J’ai acheté le guide Michelin, je suis parti de zéro avec comme unique but de convaincre tous les plus grands chefs de France » Son idée : remplacer la traditionnelle porcelaine par des objets en bois. Geoffrey va tenter de répondre aux attentes de ces clients très exigeants en confectionnant pour eux du « sur mesure ». Mais la tâche va s’avérer plus ardue que prévu...

A 32 ans, Édouard, lui, est apprenti commissaire-priseur. Sa passion : dénicher de la vaisselle haut de gamme tombée dans l’oubli pour lui donner une nouvelle vie sur nos nappes blanches. Il parcourt la France en quête des plus belles pièces car dans quelques mois, il organisera une grande vente aux enchères consacrée exclusivement à l’art de la table. « J’ai l’impression d’être un archéologue en pleine fouille à la découverte de trésors ! Alors là il doit s’agir d’Hermès exactement. Porcelaine par Hermès. Ça, c’est exactement le genre de pièce qu’on recherche pour nos ventes ! » Alors pour cet évènement l’apprenti commissaire-priseur espère trouver des lots encore plus exceptionnels dans les prochains jours.